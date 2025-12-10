FC Nantes : Luis Castro massacre les journalistes en conférence de presse !

Le FC Nantes vit une nouvelle saison galère. Les Canaris pointent à une triste dix-septième position au classement de la Ligue 1, et sont donc relégables après quinze journées. Onze petits points pris, et de très mauvaises sensations laissées par l’équipe, à l’image de cette nouvelle défaite contre Lens à la maison (2-1) le week-end dernier.

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, des rumeurs concernant l’avenir de l’entraîneur Luis Castro ont fait le tour du web. En poste depuis l’été dernier, le Lusitanien aurait agacé la direction. A cause des résultats, mais aussi de ses propos dans lesquels il égratignait clairement la politique sportive du club. On évoquait même un entraîneur plutôt seul en interne, et un lien brisé avec la direction. En conférence de presse ce mercredi, avant le match de Ligue 1 contre Angers vendredi, le principal concerné a poussé un gros coup de gueule.

Castro s’est lâché

« Je prépare du mieux que je suis capable. Je suis humain comme tout le monde. C’est normal que quand je lis tout ce qui s’écrit, je ne sois pas content. Je pense que vous devriez m’appeler pour me faire des questions. Parce que quand vous parlez de choses tactiques, ce n’est pas un problème. Quand vous parlez de choses qui touchent à mes principes comme homme et à mon éducation, ça je ne suis pas content. Vous touchez l’homme et ça, je pense que c’est un manque de respect », a d’abord pesté l’entraîneur portugais, qui ne devrait cependant pas être licencié avant la trêve des fêtes de fin d’année.

La suite après cette publicité

« Vous pouvez trouver qui vous voulez dans le club, je respecte tout le monde en tant que personne, comme je respecte votre travail. Mais quand vous dîtes que je ne parle pas avec la direction, ce n’est pas vrai parce que c’est dans mes principes aussi. Je ne sais pas pourquoi vous écrivez ça. Ce n’est pas vrai. Si vous trouvez une personne avec qui je ne parle pas ici ou à qui je ne réponds pas au téléphone, je vous paye le dîner », a-t-il conclu. Autant dire que ce match contre les Angevins sera décisif pour la suite…