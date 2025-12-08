Menu Rechercher
Le FC Nantes conserve Luis Castro jusqu’à Noël

Par Valentin Feuillette
1 min.
Luis Castro au FC Nantes @Maxppp

Fragilisé par les mauvais résultats alors que Nantes est désormais relégable, Luis Castro conservera pourtant son poste pour les deux prochains matches selon les informations de L’Equipe. La direction du FCN a décidé de maintenir l’entraîneur portugais sur le banc vendredi à Angers, lors de la 16e journée de Ligue 1, puis le 21 décembre à Concarneau pour les 32es de finale de la Coupe de France.

Le club avait pourtant évoqué un possible changement immédiat après la défaite contre Lens (1-2), et la piste menant à Will Still avait brièvement circulé avant d’être écartée. Malgré la pression grandissante autour de son avenir, Castro bénéficie donc d’un sursis à court terme.

Pub. le - MAJ le
