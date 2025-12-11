Menu Rechercher
Karim Benzema dévoile ses chouchous en Équipe de France

Par Jordan Pardon
1 min.
Karim Benzema, buteur avec Al-Ittihad @Maxppp

À l’image de ce qu’il a toujours été, Karim Benzema reste sensible à la qualité technique d’un joueur lorsqu’il est question de le juger. Autant dire qu’il est servi quand il regarde les matchs de l’équipe de France. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien international tricolore a dévoilé les joueurs qui le faisaient vibrer, et ils sont plusieurs.

«Ousmane Dembélé, on parle quand même d’un mec qui a gagné le Ballon d’Or. Et on n’en parle pas assez, à mon avis. (…) Ce n’était pas forcément le gars sur qui tu dis un jour : "Peut-être qu’il va gagner le Ballon d’Or…" Il était loin de ça. Mais, finalement, il a prouvé le contraire. Donc j’aime beaucoup ce joueur, a-t-il confié, avant de poursuivre. Michael Olise, c’est un bon joueur aussi. Rayan Cherki, c’est magnifique. Cherki, j’aime bien parce que c’est ce genre de joueur dont l’équipe de France a besoin, parfois. Il tente des trucs… Bien sûr, après, il faut lui dire qu’il y a des zones. Mais bon, il a Pep Guardiola comme entraîneur, il va réussir.»

