Une gigantesque polémique éclate après FC Barcelone-Eintracht Francfort

Un match pas comme les autres. Lors du tirage au sort de la phase de championnat de l’UEFA Champions League 2025-26, le FC Barcelone a tout de suite coché la date du 9 décembre. Les Blaugranas savaient qu’ils affronteraient ce jour-là l’Eintracht Francfort. Un adversaire qui a laissé de très mauvais souvenirs aux Catalans. Revenons en arrière. Le 14 avril 2022, les deux clubs ont croisé le fer en 1/4 de finale de la Ligue Europa. Lors de la manche retour disputée au Camp Nou, les supporters allemands étaient venus en masse puisqu’ils étaient 30 000 dans le stade. Sauf que l’UEFA n’avait autorisé que 5000 fans de l’Eintracht à faire le déplacement en Espagne.

Le Barça avait pris ses dispositions

Un dysfonctionnement qui a fait enrager le Barça, dont certains supporters ont donc revendu leurs places à ceux de Francfort, qui ont donné l’impression que l’écurie allemande jouait à domicile. Cela a pesé puisque l’Eintracht Francfort s’était imposée 3 à 2 et avait éliminé les Culés. Un peu plus de trois ans plus tard, les deux formations se sont donc retrouvées. Pour éviter que cela se reproduise, les Catalans ont pris leurs dispositions en interdisant la présence de fans adverses lors de la rencontre de mardi soir. «Par cette mesure, le Club accorde la priorité absolue à ses membres, pilier fondamental de l’organisation, et garantit que le stade deviendra un lieu de fête et de soutien exclusivement réservé aux supporters du Barça.»

Le FCB avait ajouté : «il est important de rappeler que la prévente réservée aux membres du club a débuté hier et que seuls ceux qui pourront justifier de leur adhésion pourront acheter des billets pour ce match. Cette mesure témoigne de l’engagement du Club à récompenser la fidélité de ses membres et à lutter contre la revente et la fraude, garantissant ainsi que les billets parviennent aux véritables supporters du Barça.» Finalement, Bild a annoncé que 2500 fans de Francfort avaient été autorisés à se rendre au match. Mais le média allemand a précisé que les supporters devraient se soumettre à des contrôles d’accès très stricts lors de cette rencontre surveillée de très près par les autorités espagnoles.

De nouveaux dérapages

Malgré cela, des dérapages ont eu lieu durant le match remporté finalement 2 à 1 par les troupes de Flick. AS a écrit à ce sujet : «le nouveau Camp Nou a failli ne durer que deux journaux télévisés : la peur et l’angoisse face aux supporters allemands étaient palpables. Un utilisateur a publié cette image illustrant le comportement honteux des ultras de l’Eintracht lors du match de Ligue des champions.» En effet, on peut voir sur une vidéo des fans allemands très agités en train de frapper et secouer les vitres qui les séparent des supporters du Barça installés en dessous. On aperçoit aussi des fumigènes. Mais ce n’est pas tout. Sport révèle qu’ils ont eu une attitude scandaleuse et très dangereuse.

«Comportement honteux des supporters de l’Eintracht. Le Barça a empêché une nouvelle invasion du Camp Nou par les supporters de l’Eintracht, comme ce fut le cas en 2022. Cependant, en raison du règlement de l’UEFA, 5 % de la capacité du stade leur ont été réservées. Ces supporters étaient placés au troisième niveau, entre les tribunes latérales et le but nord. Leur comportement a été inadmissible : cris provocateurs de « Puta Barça » et, pire encore, jets de gobelets, de bouteilles et de fumigènes sur les supporters du Barça. L’intervention de la police a été excessivement tardive. Elle a également endommagé certaines cloisons séparant les deux groupes de supporters. Par ailleurs, la sécurité du club a expulsé des supporters allemands présents dans les fan zones du Barça et qui avaient été vus en train de célébrer le but de Knauff.»

Un comportement «inadmissible» selon la presse

Mundo Deportivo confirme. «Moins de supporters de l’Eintracht, mais tout aussi déplorables : ils ont lancé des fumigènes et cassé la barrière (…) Sous contrôle numérique grâce aux mesures prises par le FC Barcelone, ils ont une fois de plus fait preuve d’un comportement inadmissible en lançant des fumigènes, des bières et toutes sortes de liquides sur les supporters du Barça qui se trouvaient plus près de leur zone. Ils étaient bien moins nombreux que les 30 000 qui avaient envahi le stade lors de l’Europa League 2021-2022, mais leur comportement était tout aussi déplorable et antisportif. Situés dans la partie supérieure du deuxième niveau, dans un espace délimité par le club à l’aide de barrières en plastique ni trop hautes ni trop solides, ils se livraient à des jets constants de bières et de toutes sortes de liquides sur les supporters du Barça situés en contrebas, tout en proférant des cris injurieux contre le club blaugrana. Plusieurs supporters du FC Barcelone ont même dû quitter leur tribune car les supporters les plus violents de l’Eintracht Francfort ont forcé la barrière d’un côté, mettant leur sécurité en danger. De fait, leur sécurité avait déjà été menacée à plusieurs reprises durant le match, car ils avaient allumé des fumigènes et en avaient même jeté dans la tribune barcelonaise.»

MD conclut : «heureusement, le dispositif de sécurité maximal mis en place par le FC Barcelone pour prévenir l’invasion qui a causé tant de dégâts a fonctionné. Les 2 300 supporters munis de billets valides ou autorisés – soit le nombre stipulé par le règlement de l’UEFA en fonction de la capacité actuelle du Camp Nou – ont occupé la zone réservée par le club dans la partie supérieure de la deuxième tribune. Les 1 000 personnes qui avaient fait le déplacement sans billet sont restées à l’extérieur. Pour l’anecdote, une demi-douzaine de supporters de l’Eintracht qui s’étaient faufilés dans les tribunes parmi les fans du Barça se sont fait repérer en célébrant le but de leur équipe en première mi-temps et ont été expulsés de leurs sièges par la sécurité du club. Et ils ont essayé jusqu’au bout. À midi, des files d’attente exceptionnellement longues se sont formées devant l’OAB (Bureau des supporters du FC Barcelone) de supporters allemands espérant devenir membres afin d’obtenir des billets de dernière minute. Le club a constaté cette activité inhabituelle et a suspendu hier toutes les nouvelles adhésions». Si le pire a été évité, le Barça a encore vécu une soirée compliquée sur ses terres.