Barça : Hansi Flick calme Lamine Yamal

Furieux d’avoir été remplacé, Lamine Yamal a fait couler de l’encre après la victoire du FC Barcelone (2-1) face à Francfort. En conférence de presse, Hansi Flick a dû calmer sa jeune pépite devant les journalistes et a justifié sa décision de le sortir.

«Il était un peu déçu, mais il avait un carton jaune et on avait besoin de joueurs frais. Ce n’est pas un problème. C’est comme ça. Je le comprends ; tout le monde veut jouer, et il pense pouvoir jouer 100 minutes. Il est jeune. C’est une bonne attitude. Ça ne me pose aucun problème. J’ai été joueur moi-même. Je l’accepte», a expliqué l’entraîneur allemand. Le message est passé.