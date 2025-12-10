Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue des Champions

Barça : Hansi Flick calme Lamine Yamal

Par Valentin Feuillette
1 min.

Furieux d’avoir été remplacé, Lamine Yamal a fait couler de l’encre après la victoire du FC Barcelone (2-1) face à Francfort. En conférence de presse, Hansi Flick a dû calmer sa jeune pépite devant les journalistes et a justifié sa décision de le sortir.

La suite après cette publicité

«Il était un peu déçu, mais il avait un carton jaune et on avait besoin de joueurs frais. Ce n’est pas un problème. C’est comme ça. Je le comprends ; tout le monde veut jouer, et il pense pouvoir jouer 100 minutes. Il est jeune. C’est une bonne attitude. Ça ne me pose aucun problème. J’ai été joueur moi-même. Je l’accepte», a expliqué l’entraîneur allemand. Le message est passé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Barcelone
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier