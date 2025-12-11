CAN 2025 : la liste des 28 du Nigeria

Après le Maroc, c’est au tour du Nigeria d’annoncer la liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc. Eric Chelle a convoqué 28 éléments et la plupart des stars des Super Eagles sont présentes.

Wilfried Ndidi, Ademola Lookman, Moses Simon ou encore Victor Osimhen sont tous là. Pour rappel, le Nigeria évoluera dans le groupe C en compagnie de la Tanzanie, la Tunisie et l’Ouganda.