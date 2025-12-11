Menu Rechercher
CAN 2025 : la liste des 28 du Nigeria

Par Matthieu Margueritte
Victor Osimhen évoluant avec le Nigeria @Maxppp

Après le Maroc, c’est au tour du Nigeria d’annoncer la liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc. Eric Chelle a convoqué 28 éléments et la plupart des stars des Super Eagles sont présentes.

🇳🇬 Super Eagles
The Super Eagles squad for #AFCON2025 is set.

Victor Osimhen, Wilfred Ndidi and 26 others will fly the flag in Morocco under Eric Chelle.

Naija, let’s go again. 🦅🇳🇬

#Naija4TheWin #LetsDoItAgain
Wilfried Ndidi, Ademola Lookman, Moses Simon ou encore Victor Osimhen sont tous là. Pour rappel, le Nigeria évoluera dans le groupe C en compagnie de la Tanzanie, la Tunisie et l’Ouganda.

