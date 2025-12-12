OL : Paulo Fonseca veut des recrues

Hier, l’Olympique Lyonnais était attendu par la DNCG afin de faire un point sur l’état de ses finances. Le gendarme financier du football français a décidé d’assouplir les sanctions des Gones, dont la masse salariale est toujours encadrée. «L’Olympique Lyonnais se réjouit de la décision de la DNCG. Depuis plusieurs mois, la présidente Michele Kang, ainsi que l’ensemble des équipes, ont entrepris un profond travail de reconstruction du club. Aujourd’hui, la DNCG confirme que l’Olympique Lyonnais est sur la bonne voie et que le club est redevenu un acteur de confiance, capable de tenir ses engagements et de s’inscrire dans la durée. L’OL poursuivra son travail budgétaire, en étroit lien avec la DNCG.»

Interrogé sur le sujet ce vendredi en conférence de presse, Paulo Fonseca n’a pas caché sa joue, lui qui estime que ces assouplissements de la part de la DNCG vont offrir d’autres perspectives à l’OL sur le mercato. « Nous voulons récupérer nos joueurs blessés, mais nous travaillons aussi pour faire venir des joueurs. C’est un sentiment positif, car cela prouve que le club travaille bien pour en finir avec les difficultés. C’est un sentiment positif. Nous savons que nous avons besoin de plus de solutions pour l’avenir. » Un attaquant et un défenseur, pour compenser les absences liées à la CAN, sont ciblés en priorité cet hiver.