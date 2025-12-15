L’AS Monaco crie au scandale d’arbitrage après sa défaite contre l’OM !

C’était un match à enjeu qui s’est joué sur la pelouse du Vélodrome hier soir, en fermeture de la 16e journée de Ligue 1. L’Olympique de Marseille, qui voulait retrouver la victoire et ne pas être largué dans la course au titre, a finalement pris les trois points contre des Monégasques à la ramasse en championnat. Un succès 1-0 grâce à un but de Mason Greenwood, alors que Geronimo Rulli a été tout aussi décisif que l’Anglais avec plusieurs interventions décisives sur sa ligne, étant élu homme du match par notre rédaction.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Marseille 32 16 +21 10 2 4 36 15 9 Monaco 23 16 -1 7 2 7 26 27

Une rencontre plutôt agréable, marquée par plusieurs polémiques d’arbitrage. Il y a d’abord eu ce joli but de Lamine Camara (51e), finalement refusé à cause de Folarin Balogun qui a fait action de jeu en étant en position de hors-jeu. Plus tard, et juste avant le but de Mason Greenwood, un autre but avait été annulé aux Asémistes, œuvre de l’attaquant nord-américain cette fois, pour une nouvelle position de hors-jeu. Autant dire que sur les réseaux sociaux, la grogne est montée du côté des fans monégasques, même si Sébastien Pocognoli n’a pas voulu accabler l’homme au sifflet à la fin du match.

Les joueurs de Monaco ne comprennent pas

« Je vais parler du jeu. Chaque semaine, on parle des décisions arbitrales qui forcément aujourd’hui encore sont contre nous, mais je n’ai jamais pris la peine de parler de ces décisions, car on jouait des matchs moyens. Donc, je ne trouvais pas l’opportunité de défendre mon équipe par rapport à ça, je ne le ferai pas non plus aujourd’hui, parce que vous êtes occupés à le faire », a lancé le Belge au micro de Ligue 1+. En revanche, tout le monde n’était pas sur la même ligne du côté de Monaco. Sur le site officiel du club, on ne se cache pas : « le but de Camara refusé injustement. La température monte encore d’un cran lorsque Lamine Camara croit enfin débloquer le tableau d’affichage, mais son but sur une superbe demi-volée est refusé pour un hors-jeu très discutable (51e) ! ».

La suite après cette publicité

« On a regardé les images du but refusé dans le vestiaire et même nous, jusqu’à présent, on ne comprend pas. On n’y peut rien, ce sont les arbitres qui décident », a de son côté expliqué Lamine Camara au sujet de son but annulé, mettant en avant l’incompréhension du vestiaire, qui reflète aussi celle de la majorité des supporters monégasques. Autant dire que du côté du Rocher, mais aussi dans tout l’Hexagone, on sera très attentif à ce que dira la direction technique de l’arbitrage au sujet des décisions de François Letexier. Rendez-vous mardi…