Atlético de Madrid : le coach Fernando Torres fait des miracles

El Niño a bien grandi. Désormais âgé de 41 ans, l’ancien buteur de l’Atlético de Madrid, Chelsea et Liverpool a mis fin à sa magnifique carrière depuis 2019 et une dernière pige au Japon avec le Sagan Tosu. Depuis, le vainqueur de la Coupe du monde 2010, des Championnats d’Europe 2008 et 2012 ainsi que de la Ligue des Champions 2012, s’est tourné vers le coaching et cela porte ses fruits. En 2021, il devient adjoint du coach de la réserve de l’Atlético de Madrid afin d’apprendre le métier puis bascule ensuite pendant trois ans à la tête de l’équipe U19 du club madrilène. Une expérience intéressante qui l’a poussé à passer au niveau d’au-dessus. Depuis un an, il dirige désormais la réserve des Matelassiers.

Un poste qui lui sied bien pour le moment. Septième de troisième division l’année dernière avec l’une des meilleures défenses du championnat, il fait encore mieux cette saison. En effet, la réserve de l’Atlético de Madrid réalise un début d’exercice canon et pointe en tête du groupe B alors que des équipes comme Sabadell, le Nastic, le Real Murcie, Eldense, Carthagène, Hercules, Alcorcon et Ibiza figurent dans cette poule et ont eu l’habitude d’évoluer en deuxième division. L’Atlético B dispose de 4 points d’avance sur son dauphin et a gagné 10 de ses 16 rencontres. Le tout avec la meilleure attaque (25 buts inscrits) et la deuxième défense (11 buts concédés) du groupe B. Alors que cette saison aucune réserve n’évolue en deuxième division, l’Atlético de Madrid se présente comme la meilleure équipe B d’Espagne.

Le futur coach de l’Atlético

Restant sur 7 victoires lors des 9 derniers matches, l’Atlético Madrileño se distingue cette saison par sa létalité sur phase arrêtée avec 11 de ses 25 buts inscrits. Guidée par le "vétéran" Arnau Ortiz (24 ans) qui compte déjà 7 buts au compteur, cette équipe dispose en ses rangs d’éléments intéressants à l’image de Javier Boñar, Javi Serrano, Rayane Belaid, Jano Monserrate, Martín Bellotti, Javi Morcillo ou encore Omar Janneh. D’ailleurs, Diego Simeone a convoqué 9 joueurs de Fernando Torres depuis le début de la saison même si ces derniers n’ont pas eu l’occasion d’entrer en jeu. Une belle marque de confiance pour un groupe qui grandit avec El Niño.

Interrogé sur Onda Cero sur son nouveau rôle, Fernando Torres savoure les résultats et la dynamique de l’équipe : «c’est une période formidable et nous récoltons les fruits de notre travail acharné. Nous profitons pleinement de l’instant présent. Je pense pouvoir aider les jeunes, les joueurs de l’équipe de jeunes ; je comprends leurs insécurités et leurs peurs, je suis passé par là moi-même.» N’étant pas forcément dans l’optique de devenir coach à la base, il a finalement été mordu par ce nouveau métier et s’y épanouit avec deux modèles. S’inspirant de Diego Simeone, son ancien coéquipier et coach, il a aussi beaucoup appris de Jürgen Klopp qu’il a côtoyé lors d’un stage. «J’ai eu la chance de côtoyer Klopp, et la semaine que j’ai passée à ses côtés a été une véritable masterclass ; j’ai compris le "comment". C’était plus enrichissant que toutes mes années de formation d’entraîneur réunies.»

«Il m’avait invité à venir le voir. Quand j’ai appris sa retraite, je suis allé le rencontrer, et il m’a emmené dans les vestiaires, aux réunions tactiques, à l’hôtel, aux séances vidéo, sur le terrain et aux entraînements, alors que nous ne nous connaissions pas du tout. J’avais une feuille avec 50 questions, et en deux minutes, je n’en avais plus besoin. J’ai parfaitement compris son message. J’ai été surpris par la simplicité avec laquelle il conçoit son style de jeu», a-t-il confié. Apprenant auprès de Diego Simeone, il espère un jour lui succéder à l’Atlético : «j’espère qu’ils me choisiront un jour si l’occasion se présente. C’est grâce au travail acharné que cela devient possible, mais pour l’instant, je me concentre sur l’entraînement de l’équipe demain. Nous, les supporters de l’Atlético, sommes satisfaits de notre entraîneur actuel.» Continuant de se perfectionner avec l’équipe B, Fernando Torres a déjà donné rendez-vous avec l’avenir.