Atlético : les premiers pas réussis du coach Fernando Torres

El Niño a bien grandi. Arrivé à l'Atlético de Madrid à l'âge de 11 ans après avoir débuté dans un club de quartier, Fernando Torres y a gravi les échelons les uns après les autres. Ainsi, il a signé son premier contrat en 1999 chez les Colchoneros avant de jouer son premier match professionnel le 27 mai 2001. C'était face à Leganés en deuxième division. Une semaine plus tard, le 3 juin, il a inscrit son premier but en pro face à Albacete. Le premier d'une longue série pour le natif de Fuenlabrada qui a marqué 263 buts en 768 matches en carrière.

Torres a pris sa retraite sportive en 2019

Révélé à l'Atlético, l'attaquant a explosé à Liverpool avant de devenir en 2011 le joueur le plus cher transféré lors d'un mercato d'hiver. A cette époque, Chelsea avait déboursé 58,5 millions d'euros pour s'attacher ses services. Mais son passage chez les Blues n'a pas été un franc succès. Passé par l'AC Milan avant de faire son retour à l'Atlético Madrid, Torres a finalement terminé sa carrière à l'âge de 35 ans au Japon au sein du club de Sagan Tosu le 23 août 2019 (défaite 6-1 face au Vissel Kobe). Ensuite, le footballeur né en 84 a un peu disparu des radars jusqu'à une photo publiée sur les réseaux sociaux en janvier 2021.

On y a vu Fernando Torres transformé physiquement lors d'une vidéo promotionnelle pour un site asiatique de jeu en ligne. L'ancien joueur a visiblement profité de son temps libre pour faire de la musculation et doubler de volume. Mais El Niño n'a pas fait que de la gonflette. Il a aussi travaillé avec les équipes jeunes de l'Atlético. Ce qui l'a visiblement convaincu de persister dans cette voie puisqu'il a été officiellement nommé à la tête de l'équipe U19 le 25 juillet dernier. Une nouvelle qui a fait la fierté de son club de coeur.

L'Atlético pour débuter sa carrière de coach

« Fernando Torres est rentré chez lui. La légende rouge et blanche revient dans notre club pour rejoindre les rangs des entraîneurs de l'Académie, en prenant les rênes de l'Atlético de Madrid Juvenil A lors de la saison 2021/22. Torres, qui la saison dernière a passé du temps avec différentes équipes rouges et blanches pour se familiariser avec le fonctionnement quotidien de leur personnel d'encadrement et la méthodologie propre au club, fera un pas de plus dans sa formation en effectuant sa première étape sur le banc », pouvait-on lire sur le communiqué de presse.

Attendu par de nombreux observateurs, Torres a dû faire face à une polémique d'entrée. Le 4 septembre, il a été accusé par Miguel Galán, le président de l’École nationale des entraîneurs de football espagnol (CENAFE), de ne pas avoir les diplômes requis pour être sur le banc des U19 de l'Atléti. Les Colchoneros ont soutenu l'ancien de la maison en indiquant qu'il n'était que l'adjoint de Ricardo Ortega. Une façon de contourner le problème puisque Fernando Torres avait officiellement été présenté comme le coach principal. Quoi qu'il en soit, cette histoire est derrière pour l'homme né en 84.

29 victoires avec les U19 et une saison historique

Il se concentre sur le terrain, où pour le moment tout se passe relativement bien. En effet, son équipe affiche un bilan 29 victoires, 3 nuls et 4 défaites en 36 matches rencontres. Le tout en ayant inscrit 75 buts ! En tête de son championnat, la Juvenil a aussi atteint les demi-finales de la Youth League, la Ligue des Champions des U19. Elle jouera le 22 avril prochain face à Salzbourg pour une place en finale. Il s'agira du "match le plus important de l'histoire des jeunes de l'Atlético puisque le club n'a jamais atteint ce niveau" selon AS.

Un média pour lequel travaille Sergio Picos, un journaliste qui nous en a dit plus sur les débuts du coach Torres. «Il travaille en tant qu'entraîneur. Mais en raison d'un problème avec la paperasse, il est officiellement l'assistant de Ricardo Ortega. Il réalise une très bonne saison car son équipe est en route pour le titre de champion et elle est en demi-finale de la Youth League. C'est quelque chose qui ne s'était jamais produite dans l'histoire d'Atleti». Auteur de premiers pas réussis, El Niño impose sa patte et son style forcément très offensif en tant qu'ancien renard des surfaces.

Le successeur de Diego Simeone ?

«Fernando Torres a un style offensif, avec pas mal de touches de balle. Mais face à des rivaux importants, il n'hésite pas à jouer comme l'équipe première, c'es-à-dire en retrait, avec une défense solide et en sortant rapidement en contre-attaque comme il l'a fait en Youth League contre le Real Madrid et Borussia Dortmund qu'il a éliminé. Sur le banc, il parle beaucoup avec ses joueurs, mais sans s'emporter (...) L'un de ses grands modèles est Luis Aragonés. Il y a aussi Rafael Benítez, Diego Simeone et d'autres. Toutefois, je ne pense pas qu'il travaille beaucoup avec Simeone».

Un entraîneur auquel il pourrait peut-être succéder un jour pour Sergio Picos. «Ses résultats sont très bons et il pourrait sans aucun doute avoir un avenir sur le banc de l'équipe première à la fin de l'étape de Simeone». Un avis que partage Sergio Santos, son collègue chez AS. «Je pense que Torres va être un entraîneur magnifique, car en tant que joueur il a toujours été très intelligent, sachant lire le jeu. De plus, il a appris le style Atlético depuis son plus jeune âge jusqu'à sa retraite. Entre temps, il a pu s'enrichir de modèles très différents, en sélection espagnole ou dans les équipes anglaises. Ce mélange peut être la clé de son succès dans sa carrière d'entraîneur».

El Niño conseille les jeunes talents

Déjà très observé et attendu, Fernando Torres a encore du chemin à parcourir avant de prendre les commandes d'une équipe professionnelle. Le jeune technicien de 38 ans apprend pour le moment avec les U19. Une équipe pleine de talents dont on devrait entendre parler comme Pablo Barios (18 ans), Javier Currás (18 ans), David Navarro (19 ans) ou encore Salim El Jebari (18 ans), qui a prolongé jusqu'en 2025. Des joueurs qui bénéficient des conseils de Fernando Torres, l'enfant du club devenu entraîneur. La boucle est bouclée !