Décès de Diogo Jota : la réaction de Jürgen Klopp

Les réactions et hommages se succèdent depuis l’annonce de la mort de Diogo Jota. Le joueur de Liverpool s’est tué dans un accident de voiture avec son frère. Et après le communiqué des Reds, c’est au tour de Jürgen Klopp de sortir du silence. L’ancien entraîneur du Portugais a publié un message émouvant sur ses réseaux sociaux.

« C’est un moment où je lutte ! Il doit y avoir un but plus important ! Mais je ne le vois pas ! J’ai le cœur brisé en apprenant le décès de Diogo et de son frère André. Diogo n’était pas seulement un joueur fantastique, mais aussi un grand ami, un mari et un père aimant et attentionné ! Vous nous manquerez beaucoup ! Toutes mes prières, mes pensées et mes forces vont à Rute, aux enfants, à la famille, aux amis et à tous ceux qui les aimaient ! Repose en paix », a-t-il posté sur son compte Instagram.