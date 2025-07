La Fédération marocaine envoie un message à Lamine Yamal

Lamine Yamal, pépite du FC Barcelone, a eu le choix entre le Maroc et l’Espagne. Son père est marocain et sa mère équato-guinéenne. Le choix a été fait : Lamine Yamal a choisi l’Espagne, avec laquelle il a d’ailleurs remporté l’Euro 2024. Fier de ses origines marocaines, qu’il porte sur ses crampons, Lamine Yamal n’a jamais caché ses racines. Mais il est bien né en Espagne, à Esplugues de Llobregat, une ville espagnole située dans la province de Barcelone, en Catalogne. Interrogé sur l’échec du dossier Yamal, Ouzzani Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, s’est exprimé à ce sujet.

«Le nom de Lamine Yamal, en réalité, est Amine Jamal. Il a décidé de jouer pour l’équipe nationale espagnole. Personne n’a contesté son choix, tout le monde suit ses matchs avec enthousiasme en lui souhaitant le plus grand succès. Quand un autre choisira de jouer pour le Maroc, je ne vois pas pourquoi il serait sujet à polémique. Il faut revenir à l’universalité du football. Quand vous avez des convictions similaires à ce que je viens de dire, vous respectez le choix. Dans la vie, il y a de bonnes et de mauvaises surprises. On souhaite bonne chance à Lamine Yamal, plus il prospérera, plus il donnera l’exemple aux jeunes Marocains, puisqu’il est Marocain. Sa famille, j’ai la certitude, revient fréquemment chez elle, pour passer des vacances parmi les siens. Les Marocains sont fiers et resteront fiers, c’est cela le fair-play qui nous caractérise».