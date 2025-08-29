Accord total Villarreal-OL pour Georges Mikautadze

L’Olympique Lyonnais accélère dans sa dernière ligne droite du mercato. Dans l’obligation de vendre en raison de ses problèmes financiers et pour revenir dans les clous de la DNCG, le club rhodanien a été sollicité pour ses deux plus grosses valeurs marchandes : Malick Fofana et Georges Mikautadze. Un temps ciblé par la Premier League, le Belge a refusé et devrait, sauf retournement de situation, rester à l’OL, au moins jusqu’à cet hiver. En revanche, tout s’est accéléré pour le Géorgien.

Comme nous l’avions révélé, Villarreal était désireux de s’offrir l’attaquant de 24 ans, après avoir perdu Alex Baena, Thierno Barry et récemment Yeremy Pino. Le Sous-marin jaune avait formulé une première offre orale à l’OL, inférieure à 30 millions d’euros. Une proposition jugée insuffisante puisque l’actuel leader de Ligue 1 a fixé le prix de départ de son buteur entre 30 et 40 millions d’euros. Après une nouvelle réunion entre l’Olympique Lyonnais et Villarreal en marge du tirage au sort de la Ligue Europa, tout s’est rapidement bouclé.

L’OL travaille pour le remplacer

Selon nos informations, les deux clubs sont totalement tombés d’accord autour d’un transfert à hauteur de 30 millions d’euros. Le Géorgien est attendu rapidement pour passer sa visite médicale en Espagne, lui qui s’était déjà mis d’accord dans les grandes lignes avec le club espagnol pour un contrat à long terme. Un départ de taille pour le Géorgien, arrivé il y a une saison seulement et censé succéder à Alexandre Lacazette dans son club de cœur. Finalement, c’est à Villarreal qu’il devrait poursuivre sa carrière, après avoir inscrit 18 buts en 49 rencontres.

Pour ces trois derniers jours restants, l’OL va devoir s’activer pour trouver son nouveau buteur. Comme nous vous l’indiquions, l’OL a déjà pris la température pour l’attaquant uruguayen Martín Satriano, actuellement sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2029, mais l’arrivée d’un autre avant-centre n’est pas à exclure. D’autant plus que la direction rhodanienne aimerait également s’offrir un ailier droit titulaire avant lundi soir. Les derniers jours seront décisifs à l’OL.