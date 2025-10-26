Prono
Blessures & suspensions
Match Rennes - Nice en direct commenté
9e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 26 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rennes et Nice (Ligue 1 McDonald's, 9e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 9e journée de Ligue 1 McDonald's entre Rennes et Nice. Ce match aura lieu le dimanche 26 octobre 2025 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rennes et Nice en France ?
Le match est à suivre en direct le 26 octobre 2025 à 17:15 sur Ligue 1+ 4.
- Où voir le match Rennes Nice en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Rennes et Nice ?
Rennes : le coach H. Beye a choisi une formation en 4-2-4-0 : B. Samba, Q. Merlin, L. Brassier, A. Seidu, J. Jacquet, M. Camara, V. Rongier, S. Fofana, L. Blas, B. Embolo, E. Lepaul.
OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : Y. Diouf, A. Abdi, K. Peprah Oppong, A. Mendy, M. Bard, S. Abdul Samed, C. Vanhoutte, J. Clauss, J. Boga, M. Cho, S. Diop.
- Qui arbitre le match Rennes Nice ?
Marc Bollengier est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Rennes Nice ?
Rennes accueille le match au Roazhon Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Rennes Nice ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 octobre 2025, coup d'envoi 17:15.