0 - 0
18'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 9e journée
Rennes
0 - 0
18'
Nice
Diffusé sur Ligue 1+ 4
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 9 Rennes 12 10 Nice 12
Possession 51% Rennes Nice
Tirs 2 1 0 1 0 0
Compositions Rennes 4-2-4-0 Nice 3-4-3
Probabilité de victoire
37% 40% 23%
Série en cours
N
N
N
N
V
D
V
N
D
N
Rencontres précédentes
31% 15 Victoires 29% 14 Nuls 40% 19 Victoires

Blessures & suspensions

Valentin Rongier Valentin Rongier Blessure à l'aine Anthony Rouault Anthony Rouault Blessure à l'épaule Mousa Al-Tamari Mousa Al-Tamari Blessure à la cheville
Moïse Bombito Moïse Bombito Fracture de la jambe Morgan Sanson Morgan Sanson Blessure à la cuisse Jonathan Clauss Jonathan Clauss Blessure à la cuisse Juma Bah Juma Bah Blessure au mollet Dante Dante Blessure au genou Terem Moffi Terem Moffi Blessure au mollet

Match Rennes - Nice en direct commenté

9e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 26 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Rennes et Nice (Ligue 1 McDonald's, 9e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 9e journée de Ligue 1 McDonald's entre Rennes et Nice. Ce match aura lieu le dimanche 26 octobre 2025 à 17:15. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Rennes et Nice.

Arbitres

Marc Bollengier arbitre principal
0.2
3.4
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Yannick Boutry arbitre assistant
Thomas Luczynski arbitre assistant
Soulaimane Chamel quatrième arbitre
Elisa Daupeux arbitre VAR
Dominique Julien arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Roazhon Park Rennes
Roazhon Park
  • Année de construction : 1912
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 31127
  • Affluence moyenne : 21073
  • Affluence maximum : 29278
  • % de remplissage : 67

Match en direct

Date 26 octobre 2025 17:15
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 9
Diffusion Ligue 1+ 4
Code SRFC-OGCN
Zone France
Équipe à domicile Rennes
Équipe à l'extérieur OGC Nice
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Rennes et Nice en France ?

Le match est à suivre en direct le 26 octobre 2025 à 17:15 sur Ligue 1+ 4.

Où voir le match Rennes Nice en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Rennes et Nice ?

Rennes : le coach H. Beye a choisi une formation en 4-2-4-0 : B. Samba, Q. Merlin, L. Brassier, A. Seidu, J. Jacquet, M. Camara, V. Rongier, S. Fofana, L. Blas, B. Embolo, E. Lepaul.

OGC Nice : de son côté, l'équipe dirigée par F. Haise évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : Y. Diouf, A. Abdi, K. Peprah Oppong, A. Mendy, M. Bard, S. Abdul Samed, C. Vanhoutte, J. Clauss, J. Boga, M. Cho, S. Diop.

Qui arbitre le match Rennes Nice ?

Marc Bollengier est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Rennes Nice ?

Rennes accueille le match au Roazhon Park.

Quelle est la date et l'heure du match Rennes Nice ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 26 octobre 2025, coup d'envoi 17:15.

Comparer les stats du match
