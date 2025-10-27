C’est terminé entre le Stade Rennais et Habib Beye !

La patience des dirigeants du Stade Rennais a atteint ses limites. Comme nous vous le révélions le 19 octobre dernier, Habib Beye est sur un siège éjectable à Rennes. Des discussions ont eu lieu ces derniers jours en interne et la nomination d’un nouvel entraîneur a même été évoquée. Beye (48 ans) - arrivé en janvier dernier - avait bien démarré cette saison de Ligue 1 avec une victoire contre l’Olympique de Marseille (1-0), malgré une infériorité numérique à la demi-heure de jeu.

Mais depuis, Rennes s’enlise. Balayés la semaine suivante à Lorient (4-0), les Bretons ont ensuite battu l’Olympique Lyonnais (3-1) au Roazhon Park, le 14 septembre. Leur dernière victoire à ce jour. Depuis, quatre matchs nuls se sont succédé (face à Nantes, Lens, Le Havre et Auxerre), une série jugée insuffisante par le board rennais et notamment par Guillaume Cerutti, nouveau président du conseil d’administration, présent au stade le week-end dernier et particulièrement mécontent de la prestation livrée.

La contre-performance de trop pour Beye

Opposé à Nice ce dimanche à l’occasion de la 10e journée, Beye savait que la suite de son aventure bretonne se jouait très certainement sur cette rencontre. Et malheureusement pour l’ex-coach du Red Star, son équipe a concédé un second revers en championnat, cette saison (2-1). Face à la formation de Franck Haise, Rennes a d’abord concédé l’ouverture du score de Sofiane Diop (38e), avant que Jonathan Clauss (45e+1) ne double la mise avant la mi-temps. Dépassés, les coéquipiers de Valentin Rongier sont rentrés au vestiaire sous la bronca du Roazhon Park, lassé des récentes performances de son équipe.

Si le jeune Abdelhamid Ait Boudlal a réduit la marque (67e) - et pensait même égaliser en fin de rencontre avant que son but ne soit annulé - la défaite n’a pas échappé à Rennes (1-2). Les sifflets également. Et si Brice Samba et Valentin Rongier ont réitéré après la rencontre qu’ils soutenaient toujours leur entraîneur, la messe est déjà dite : Habib Beye et Rennes, c’est terminé. Selon nos informations, plusieurs pistes ont déjà été étudiés par les Rennais, dont celle menant à Philippe Clément, ex-entraîneur de l’AS Monaco et du Club Bruges.