Kylian Mbappé couronné par l’Espagne, la presse catalane allume l’arbitrage

Mbappé met Lamine Yamal KO

Le Clasico est encore dans toutes les têtes ce matin en Espagne. «Le Real Madrid s’échappe», titre Marca. Les Madrilènes ont battu le Barca 2-1 lors d’un Clasico tendu, avec des buts de Mbappé et Bellingham pour les Merengues et un but de Fermín López pour le Barça. Pour AS, «Flick sait que ce Madrid est différent». Le Barça, impuissant, ne pouvait que se contenter d’une défaite dans ce match. Très attendu, Kylian Mbappé s’est montré décisif et a répondu présent malgré un pénalty raté à la 52ᵉ minute. C’est la «bête blanche du Barça» d’après Marca. Le Français Kylian Mbappé a marqué son 12ᵉ but face aux Catalans, dont 6 avec le PSG et 6 depuis son arrivée au Real Madrid. Il aurait pu améliorer ce total si sa magnifique reprise de volée n’avait pas été refusée pour hors-jeu. Le Français a aussi mis fin à la malédiction de défaite face à Lamine Yamal. Un soulagement pour le Kyks.

Le Barça enrage

Au Barça, c’était «une mauvaise après-midi», écrit Sport. Le Barça restait sur 4 victoires d’affilés toutes compétitions confondues face à l’ennemi madrilènes et a vu sa série s’arrêter. Pour les Catalans, c’est «un autre Clasico controversé au niveau de l’arbitrage». Le match a été marqué par de nombreuses décisions arbitrales controversées de César Soto Grado, souvent corrigées par le VAR, juge la presse catalane. Un penalty initialement accordé à Vinicius pour une faute supposée de Lamine Yamal a été annulé après révision, tout comme un but de Mbappé jugé hors-jeu. Le penalty sifflé contre Eric Garcia pour une main a été validé par le VAR, tandis qu’un penalty évident sur Araujo n’a pas été signalé lors du temps additionnel. Le but décisif de Bellingham a également suscité la polémique à cause d’un possible coup de coude de Huijsen sur Cubarsí non sanctionné par l’arbitre. Enfin, le barcelonais Pedri a échappé à une expulsion immédiate avant de recevoir finalement un deuxième carton jaune dans une fin de match tendue. Des décisions qui ne passent pas en Catalogne.

La libération pour Eze

Eberechi Eze a offert la victoire à Arsenal grâce à une belle reprise de volée contre son ancien club Crystal Palace, son premier but sous ses nouvelles couleurs. Avec ce succès, les Gunners confortent leur place de leader en Premier League. Ce match, salué par Mikel Arteta comme le meilleur résultat de la saison, a été marqué par l’efficacité défensive des Londoniens et leur capacité à faire la différence sur coup de pied arrêté. Malgré les blessures de Declan Rice, Calafiori et William Saliba, Arsenal a tenu bon et profité des défaites de Liverpool et Manchester City pour creuser l’écart en tête du championnat. L’intégration d’Eze, déjà décisif, compense les absences dans l’effectif et soulage Bukayo Saka de la pression offensive. Arsenal favori pour le titre, c’est bien réel.