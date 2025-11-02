Une surprenante banderole pour Vinicius Jr déployée à Madrid

Vinicius Jr est un peu plus performant ces derniers matchs, mais globalement, il ne fait pas encore l’unanimité à Madrid. Malgré un Clasico plus que satisfaisant, son comportement lorsqu’il a été remplacé par Xabi Alonso avait énormément fait parler et il est encore passé à côté face à Valence. Ce dimanche, il est d’ailleurs critiqué pour son penalty raté.

La suite après cette publicité

Mais certains supporters sont encore de son côté. Comme le montre El Chiringuito de Jugones, une banderole en son honneur a été déployée à l’entrée de Valdebebas, le centre d’entraînement du Real Madrid. « Vini, tu es grand, on t’aime. N’oublie pas ces moments », peut-on y lire, avec de nombreuses photos des meilleurs moments du Brésilien sous le maillot du Real Madrid. Voilà qui lui mettra un peu de baume au cœur .