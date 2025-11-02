Menu Rechercher
Une surprenante banderole pour Vinicius Jr déployée à Madrid

Par Max Franco Sanchez
Vini Jr @Maxppp

Vinicius Jr est un peu plus performant ces derniers matchs, mais globalement, il ne fait pas encore l’unanimité à Madrid. Malgré un Clasico plus que satisfaisant, son comportement lorsqu’il a été remplacé par Xabi Alonso avait énormément fait parler et il est encore passé à côté face à Valence. Ce dimanche, il est d’ailleurs critiqué pour son penalty raté.

El Chiringuito TV
🤍 "Vini, eres grande, te queremos".

👀 Mucho ojo a la pancarta que algunos aficionados madridistas han puesto en Valdebebas.

📹 @marcosdlarocha
Mais certains supporters sont encore de son côté. Comme le montre El Chiringuito de Jugones, une banderole en son honneur a été déployée à l’entrée de Valdebebas, le centre d’entraînement du Real Madrid. « Vini, tu es grand, on t’aime. N’oublie pas ces moments », peut-on y lire, avec de nombreuses photos des meilleurs moments du Brésilien sous le maillot du Real Madrid. Voilà qui lui mettra un peu de baume au cœur .

