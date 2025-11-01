Menu Rechercher
OM : l’expulsion polémique d’Ulisses Garcia contre Auxerre

Par Allan Brevi
Ulisses Garcia @Maxppp
Auxerre 0-1 Marseille

Ce samedi soir, lors de la 11e journée de Ligue 1, Auxerre acceuillait l’Olympique de Marseille, une rencontre arbitrée par Benoît Bastien. Les deux équipes ont proposé une rencontre équilibrée en première période, avec beaucoup d’intensité, chaque action pouvant faire basculer le score.

🟥 Ulysse Garcia est renvoyé aux vestiaires !

Les Marseillais vont terminer la rencontre en infériorité numérique… Le suspense est relancé ! 🔥

#AJAOM
Et en deuxième mi-temps, le match a pris une toute autre tournure. En effet, la 65e minute a été marquée par l’expulsion d’Ulisses Garcia : le piston gauche suisse a été sanctionné d’un carton rouge pour un tacle jugé dangereux, son pied étant trop haut. Une décision très contestable, car le geste semblait maladroit mais surtout involontaire. Ce rouge a changé le cours du match, laissant l’OM terminer la rencontre en infériorité numérique et relançant complètement le suspense.

