Milan : la superbe parade de Mike Maignan sur penalty contre l’AS Roma

"Magic Mike" a encore frappé. Lors du choc de Serie A entre l’AC Milan et l’AS Roma, Mike Maignan s’est illustré en arrêtant le penalty de Paulo Dybala, dans les derniers instants du temps réglementaire. Une parade qui a permis aux joueurs de Massimiliano Allegri de conserver leur avantage face aux Romains.

L’AC Milan s’est imposé sur la plus petite des marges contre la formation de Gian Piero Gasperini (1-0), à San Siro, grâce à une réalisation de Strahinja Pavlović, en première période. Avec ce succès, les Milanais reviennent à la troisième du classement de la Serie A, avec le même nombre de points que l’Inter, et a un point de Naples.