Milan : la superbe parade de Mike Maignan sur penalty contre l’AS Roma
1 min.
@Maxppp
"Magic Mike" a encore frappé. Lors du choc de Serie A entre l’AC Milan et l’AS Roma, Mike Maignan s’est illustré en arrêtant le penalty de Paulo Dybala, dans les derniers instants du temps réglementaire. Une parade qui a permis aux joueurs de Massimiliano Allegri de conserver leur avantage face aux Romains.
DAZN France @DAZN_FR – 22:42
🔥 | LE MUR MILANAIS 🧱
💥 Mike Maignan repousse le penalty de la Roma 🚫
Suivez la rencontre en direct ici 👉
#MilanRoma
💥 Mike Maignan repousse le penalty de la Roma 🚫
Suivez la rencontre en direct ici 👉
#MilanRoma
L’AC Milan s’est imposé sur la plus petite des marges contre la formation de Gian Piero Gasperini (1-0), à San Siro, grâce à une réalisation de Strahinja Pavlović, en première période. Avec ce succès, les Milanais reviennent à la troisième du classement de la Serie A, avec le même nombre de points que l’Inter, et a un point de Naples.
