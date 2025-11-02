Serie A : l’Inter Milan s’impose sur le fil à Vérone

En déplacement sur la pelouse de l’Hellas Vérone, à l’occasion de la 10ᵉ journée de Serie A, l’Inter Milan a attendu le temps additionnel pour valider les trois points et grimper à la deuxième place du classement (1-2). Dans une rencontre dominée de bout en bout par les visiteurs, les Nerazzurri ont ouvert le score grâce à une reprise de volée sublime du Polonais Piotr Zieliński sur corner, avant que le jeune Brésilien Giovani n’égalise avant la pause à la suite d’une contre-attaque.

Les joueurs de Christian Chivu ont ensuite multiplié les occasions et les frappes, sans pour autant parvenir à totalement inquiéter le gardien Lorenzo Montipò. Ce fut finalement le défenseur central de l’Hellas, Martin Frese, qui dévia maladroitement le ballon de la tête dans son propre but, en tentant de dégager un centre de Nicolò Barella. Avec ce revers, les locaux sont premiers relégables avec 5 points.