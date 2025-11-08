SPL : porté par Ronaldo et João Félix, Al-Nassr poursuit son sans-faute face à NEOM
8/8 pour Al-Nassr. Face au nouveau riche NEOM, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont confirmé leur insolent début de saison ce samedi en s’imposant 3-1. Un succès qui leur permet de faire fructifier leur capital point : 24 sur 24 possibles.
L’ex-Strasbourgeois Angelo avait ouvert le score, puis Cristiano Ronaldo s’est offert sur penalty son 9e but en 8 rencontres de championnat cette saison, et son 953e en carrière. Joao Félix a fait la décision en fin de match après la réduction de l’écart d’Abdu. Luciano Rodriguez avait été expulsé plus tôt du côté de NEOM. Al-Nassr reste leader incontesté du championnat, que le club espère enfin remporter après 6 ans de disette. L’équipe d’Alexandre Lacazette est 7e.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Les débuts prometteurs de Robinho Junior, fils de l’ancienne star brésilienne qui dort aujourd’hui en prison
Explorer