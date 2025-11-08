Menu Rechercher
SPL : porté par Ronaldo et João Félix, Al-Nassr poursuit son sans-faute face à NEOM

NEOM 1-3 Nassr

8/8 pour Al-Nassr. Face au nouveau riche NEOM, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont confirmé leur insolent début de saison ce samedi en s’imposant 3-1. Un succès qui leur permet de faire fructifier leur capital point : 24 sur 24 possibles.

L’ex-Strasbourgeois Angelo avait ouvert le score, puis Cristiano Ronaldo s’est offert sur penalty son 9e but en 8 rencontres de championnat cette saison, et son 953e en carrière. Joao Félix a fait la décision en fin de match après la réduction de l’écart d’Abdu. Luciano Rodriguez avait été expulsé plus tôt du côté de NEOM. Al-Nassr reste leader incontesté du championnat, que le club espère enfin remporter après 6 ans de disette. L’équipe d’Alexandre Lacazette est 7e.

