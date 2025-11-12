Cristiano Ronaldo a fait une folie à 50 M€

Cristiano Ronaldo (40 ans) est l’un des sportifs les plus riches et puissants de la planète. Récemment invité par Piers Morgan, le Portugais a dévoilé l’achat le plus onéreux qu’il a fait. «Un avion. J’ai possédé des avions à partir de l’âge de 30 ans, mais je les ai récemment remplacés, et cela m’a coûté cher.» Marca révèle qu’il a fait l’acquisition d’un Bombardier Global Express 6500.

Un hôtel de luxe avec des ailes qui dispose «de la cabine la mieux équipée et la plus technologiquement avancée de sa catégorie, avec un système de divertissement 4K», selon le site officiel de la marque. Ce bijou, d’une valeur de 50 M€, possède également une cuisine équipée d’un four et d’un frigo, un espace de repos pour l’équipage ainsi qu’une salle de bain spacieuse. Bref, tout est réuni pour passer un bon vol. D’autant que l’appareil est équipé d’ailes qui permettent d’atténuer les effets des turbulences et d’équipements modernes en matière de sécurité.