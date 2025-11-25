Menu Rechercher
Cristiano Ronaldo a 28 ans selon la science

Par André Martins
1 min.
Cristiano Ronaldo avec Al Nassr en Ligue des Champions AFC @Maxppp

Cristiano Ronaldo fait bien plus jeune. À 40 ans, le joueur d’Al-Nassr en Arabie saoudite impressionne non seulement sur le terrain mais aussi par des capacités physiques qui défient carrément son âge. Les données publiées par la marque Whoop, spécialisée dans les bracelets connectés, révèlent que l’âge physiologique de CR7 serait de seulement 28,7 ans, soit 12 ans de moins que son âge réel. La firme américaine analyse neuf paramètres liés au sommeil, à l’effort et à la condition physique, notamment la qualité du sommeil, les activités physiques, les zones de fréquence cardiaque et la masse corporelle.

Cristiano Ronaldo
The data doesn’t lie @WHOOP 😜
WHOOP
Low inflammation. Efficient oxygen delivery. Metabolic precision. @Cristiano's biomarkers reveal what separates him from the rest, and how WHOOP Advanced Labs helps him perform like he’s 12 years younger. This is Healthspan in action.

Bring your data story to life with WHOOP Advanced Labs — purchase a testing package or upload your lab results today.
Voir sur X

Les données biométriques révèlent que « son corps est optimisé pour un sommeil, une récupération, des performances et une longévité optimaux ». L’analyse de l’HOMA-IR, qui mesure l’efficacité de l’insuline pour produire de l’énergie, montre que la star portugaise possède « un contrôle métabolique d’élite, alimentant les muscles, stabilisant l’énergie et prolongeant sa longévité ». Même ses niveaux d’hémoglobine témoignent d’« une endurance et une capacité aérobie exceptionnelles, même au plus fort de chaque match ». Fidèle à son image de perfectionniste toujours en quête de performance, Cristiano Ronaldo a réagi avec humour à ces résultats sur son compte X : « Les données ne mentent pas ».

