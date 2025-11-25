Cristiano Ronaldo a 28 ans selon la science

Cristiano Ronaldo fait bien plus jeune. À 40 ans, le joueur d’Al-Nassr en Arabie saoudite impressionne non seulement sur le terrain mais aussi par des capacités physiques qui défient carrément son âge. Les données publiées par la marque Whoop, spécialisée dans les bracelets connectés, révèlent que l’âge physiologique de CR7 serait de seulement 28,7 ans, soit 12 ans de moins que son âge réel. La firme américaine analyse neuf paramètres liés au sommeil, à l’effort et à la condition physique, notamment la qualité du sommeil, les activités physiques, les zones de fréquence cardiaque et la masse corporelle.

Les données biométriques révèlent que « son corps est optimisé pour un sommeil, une récupération, des performances et une longévité optimaux ». L’analyse de l’HOMA-IR, qui mesure l’efficacité de l’insuline pour produire de l’énergie, montre que la star portugaise possède « un contrôle métabolique d’élite, alimentant les muscles, stabilisant l’énergie et prolongeant sa longévité ». Même ses niveaux d’hémoglobine témoignent d’« une endurance et une capacité aérobie exceptionnelles, même au plus fort de chaque match ». Fidèle à son image de perfectionniste toujours en quête de performance, Cristiano Ronaldo a réagi avec humour à ces résultats sur son compte X : « Les données ne mentent pas ».