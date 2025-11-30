Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 1

Nantes : Chidozie Awaziem fustige l’arbitrage contre Lyon

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Chidozie Awaziem @Maxppp
Lyon 3-0 Nantes

Ce dimanche soir, l’OL s’est imposé facilement contre Nantes en profitant de l’infériorité numérique du FC Nantes dès la 43e minute de jeu (3-0). Un succès qui fait les affaires des Gones, mais qui frustre forcément les Canaris. Barragistes, ces derniers sont en danger et ont enragé contre l’arbitrage après la rencontre à l’instar d’un Chidozie Awaziem remonté au micro de Ligue 1+ :

La suite après cette publicité

« On est frustré parce qu’on voulait gagner. Pour moi, certaines décisions arbitrales ne sont pas équitables. Je ne pense pas que ce soit vraiment un gros contact pour donner un carton rouge. On a aussi marqué un but, qui a été annulé. Je ne comprends toujours pas. je ne pense pas que ce soit juste, avec ces deux opportunités. Il faut juste accepter cette défaite et repartir au travail. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes
Chidozie Awaziem

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
Chidozie Awaziem Chidozie Awaziem
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier