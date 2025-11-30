Nantes : Chidozie Awaziem fustige l’arbitrage contre Lyon

Ce dimanche soir, l’OL s’est imposé facilement contre Nantes en profitant de l’infériorité numérique du FC Nantes dès la 43e minute de jeu (3-0). Un succès qui fait les affaires des Gones, mais qui frustre forcément les Canaris. Barragistes, ces derniers sont en danger et ont enragé contre l’arbitrage après la rencontre à l’instar d’un Chidozie Awaziem remonté au micro de Ligue 1+ :

La suite après cette publicité

« On est frustré parce qu’on voulait gagner. Pour moi, certaines décisions arbitrales ne sont pas équitables. Je ne pense pas que ce soit vraiment un gros contact pour donner un carton rouge. On a aussi marqué un but, qui a été annulé. Je ne comprends toujours pas. je ne pense pas que ce soit juste, avec ces deux opportunités. Il faut juste accepter cette défaite et repartir au travail. »