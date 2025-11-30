Nice : les aveux terribles de Sofiane Diop devant les supporters

Encore une défaite pour l’OGC Nice, qui est sur une série de quatre matchs perdus en Ligue 1. Une situation très compliquée, qui a fait chuter les Aiglons jusqu’à la dixième marche du classement. Après le match, Sofiane Diop est allé parler avec des supporters des Aiglons qui avaient fait le déplacement.

« En ce moment, on sait qu’on est pourris. Je vous jure qu’on donne le maximum. En ce moment, ça ne fonctionne pas. On est pourris, le sait. On est là, on perd à Lorient contre une équipe qui doit être reléguée », a expliqué l’ancien de l’AS Monaco aux fans de l’OGC Nice présents en Bretagne. Les prochains jours vont être difficiles sur la Côte d’Azur…