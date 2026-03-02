Menu Rechercher
Liga 2025/2026 26e journée
Real Madrid
0 - 1
MT : 0-1
77'
Getafe
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 1
38'
0 - 1
(PD M. Arambarri) M. Satriano
Classement live 2 Real Madrid 60 11 Getafe 32
Possession 77% Real Madrid Getafe
Tirs 15 10 6 5 2 8
Grosses occasions créées 100% Real Madrid 2 Getafe 0
Compositions Real Madrid 4-3-1-2 Getafe 5-3-2
Qui va gagner ?
1 RMA N NUL 2 GET
544 participants Terminé
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Real Madrid CF Thiago Pitarch 1 #2 Logo Real Madrid CF Franco Mastantuono 1 #3 Logo Real Madrid CF Gonzalo García 1
Tirs (%)
#1 Logo Getafe Mauro Arambarri 1/2 50% #2 Logo Real Madrid CF Arda Güler 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 7 #2 Logo Real Madrid CF Arda Güler 5 #3 Logo Getafe Mauro Arambarri 3
Fautes subies
#1 Logo Real Madrid CF Vinícius Júnior 5 #2 Logo Real Madrid CF Arda Güler 4 #3 Logo Getafe Diego Rico 3
Tirs (%)
#1 Logo Getafe Diego Rico 0/2 0% #2 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Getafe Luis Vázquez 5
Duels gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 4/5 80% #2 Logo Real Madrid CF Arda Güler 11/16 69% #3 Logo Real Madrid CF Gonzalo García 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Getafe Kiko Femenía 2 #2 Logo Getafe Juan Iglesias 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Real Madrid CF Thibaut Courtois 2/2 100% #2 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 4/5 80% #3 Logo Real Madrid CF Antonio Rüdiger 3/4 75%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Getafe Luis Vázquez 0/9 0% #2 Logo Getafe Luis Milla 0/7 0% #3 Logo Real Madrid CF Thiago Pitarch 0/4 0%
Dribbles subis
#1 Logo Getafe Juan Iglesias 6 #2 Logo Getafe Luis Milla 4
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Getafe Mauro Arambarri 0/3 0% #2 Logo Real Madrid CF Arda Güler 0/2 0% #3 Logo Getafe Luis Vázquez 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Real Madrid CF Álvaro Carreras 55/59 93% #2 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 53/57 93% #3 Logo Real Madrid CF David Alaba 53/57 93%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Real Madrid CF Federico Valverde 23 #2 Logo Real Madrid CF Aurélien Tchouameni 20

Voir tout
Série en cours
V
D
V
V
V
D
V
V
N
N
Rencontres précédentes
76% 31 Victoires 10% 4 Nuls 15% 6 Victoires

Kylian Mbappé Kylian Mbappé Blessure au genou Dean Huijsen Dean Huijsen Blessure au mollet Éder Militão Éder Militão Ischio-jambiers Dani Ceballos Dani Ceballos Blessure au mollet Eduardo Camavinga Eduardo Camavinga Blessure à la bouche Raúl Asencio Raúl Asencio Blessure au cou Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Inconnu Jude Bellingham Jude Bellingham Ischio-jambiers
Juan Iglesias Juan Iglesias Blessure à l'épaule Domingos Duarte Domingos Duarte Blessure à l'épaule Juanmi Juanmi Inconnu Abu Bakarr Kamara Abu Bakarr Kamara Blessure au pied Davinchi Davinchi Blessure au genou Djené Dakonam Djené Dakonam Carton rouge

KmerBoy 21:47 Je voyais tellement ce but arriver! Comment tu peux manquer autant d'intensité et d'ambition face à Getafe?! Maintenant ils vont se manger un bus encore plus regroupé derrière. Ils ne font rien avec le ballon et comptent sur les 1 contres 3 de Vini 3 Répondre
Match Real Madrid - Getafe en direct commenté

26e journée de Liga - lundi 2 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Getafe (Liga, 26e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 26e journée de Liga entre Real Madrid et Getafe. Ce match aura lieu le lundi 2 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Getafe.

Arbitres

Alejandro Muñíz Ruiz arbitre principal
0.3
4.7
Moyenne de cartons par match sur 12 matchs arbitrés
Diego Sánchez Rojo arbitre assistant
Fabián Blanco Rodríguez arbitre assistant
Guillermo Cueto Amigo quatrième arbitre
David Gálvez Rascón arbitre VAR
Valentín Pizarro Gómez arbitre VAR auxiliaire

Estadio Bernabéu Madrid
Estadio Bernabéu
  • Année de construction : 1947
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 83186
  • Affluence moyenne : 61065
  • Affluence maximum : 90000
  • % de remplissage : 74

Date 02 mars 2026 21:00
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 26
Diffusion beIN SPORTS 2
Affluence 65104
Code RMA-GET
Zone Espagne
Équipe à domicile Real Madrid
Équipe à l'extérieur Getafe
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
