Match Real Madrid - Getafe en direct commenté
26e journée de Liga - lundi 2 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Real Madrid et Getafe (Liga, 26e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 26e journée de Liga entre Real Madrid et Getafe. Ce match aura lieu le lundi 2 mars 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Real Madrid et Getafe.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Real Madrid et Getafe en France ?
Le match est à suivre en direct le 02 mars 2026 à 21:00 sur beIN SPORTS 2.
- Où voir le match Real Madrid Getafe en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Real Madrid et Getafe ?
Real Madrid : le coach Arbeloa a choisi une formation en 4-3-1-2 : T. Courtois, Álvaro Carreras, D. Alaba, A. Rüdiger, T. Alexander-Arnold, Thiago Pitarch, A. Tchouameni, F. Valverde, A. Güler, Vinícius Júnior, Gonzalo García.
Getafe : de son côté, l'équipe dirigée par José Bordalás évolue dans un système de jeu en 6-2-2 : David Soria, Juan Iglesias, Z. Romero, Domingos Duarte, S. Boselli, Diego Rico, Kiko Femenía, M. Arambarri, Luis Milla, M. Satriano, L. Vázquez.
- Qui arbitre le match Real Madrid Getafe ?
Alejandro Muñíz Ruiz est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Real Madrid Getafe ?
Madrid accueille le match au Estadio Bernabéu.
- Quelle est la date et l'heure du match Real Madrid Getafe ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 02 mars 2026, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué le but pour Getafe ?
Un seul but a été inscrit pour Getafe par M. Satriano 38'.