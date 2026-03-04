Menu Rechercher
CdF : Nice rejoint Strasbourg en demies

Par Matthieu Margueritte
Le trophée de la Coupe de France @Maxppp

Trente minutes avant le coup d’envoi du match entre l’Olympiuqe de Marseille et Toulouse, Lorient et Nice se disputaient le deuxième ticket pour les demi-finales après la qualification d’hier de Strasbourg. Un match disputé qui a accouché d’une première période sans but, mais avec des merlus réduits à dix contre onze après l’expulsion de Pagis juste avant la pause.

Les deux formations n’ont cependant pas réussi à se départager lors de la deuxième période. Et comme c’est désormais la règle en Coupe de France, la décision s’est faite aux tirs au but à la fin des 90 minutes. Et à ce petit jeu, c’est Nice qui a su tirer son épingle du jeu. Après deux échecs, les Aiglons ont su renverser la situation pour remporter la séance 6 à 5.

