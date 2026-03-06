Opération réussie pour Jérémy Jacquet

C’est une bonne nouvelle qui voit le jour pour le jeune défenseur de Rennes (6e). En effet, un cap important vient d’être franchi pour le tricolore, Jérémy Jacquet (20 ans), blessé et écarté des terrains à la suite d’une blessure à l’épaule. Le défenseur de Ligue 1 a finalement été opéré avec succès ce jeudi matin à Paris et l’intervention s’est parfaitement déroulée. Cela signifie évidemment un soulagement et des prochains jours rassurant après sa sortie de pelouse le 7 février dernier lors du déplacement à Lens (2e).

Désormais en phase de récupération, même si sa fin de saison avec Rennes semble compromise, cette opération réussie lui permettra certainement de garder la tête haute et surtout de se projeter vers la suite de sa carrière, déjà mouvementée outre-Manche. En direction de l’Angleterre, où un nouveau défi l’attend dans les rangs de Liverpool l’été prochain (transféré pour 70 millions), le défenseur découvrira un nouveau championnat et devra rester vigilant sur les pelouses de Premier League sans rechuter.