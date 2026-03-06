10 ans de prison requis contre un joueur de Liga

La situation actuelle de Rafa Mir est un véritable cauchemar en Espagne. Après un premier incident intervenu lors de la rencontre de Liga entre Elche et l’Espanyol, il y a une semaine (2-2), durant laquelle l’attaquant avait relayé des propos racistes, le voilà qui risque une lourde peine de prison dans une autre affaire. Ce jeudi, le parquet a requis dix ans et demi de prison contre Mir, pour un crime d’agression sexuelle aggravé, d’après les récentes informations du journal Las Provincias. Les faits dont il est accusé s’étaient produits en septembre 2024, lorsque le joueur évoluait à Valence, et était prêté par Séville.

Arrêté après avoir été dénoncé par une femme qu’il avait rencontrée dans une discothèque et avec qui il est allé chez lui, Mir avait passé près de deux jours en détention en tant qu’auteur présumé du délit évoqué ci-dessus. Après l’arrestation, celui-ci avait nié les accusations devant le tribunal et avait affirmé que les relations avec la fille étaient consenties. Désormais, tout est chamboulé pour lui, puisque le ministère public a ainsi proposé d’émettre de lourdes sanctions à l’encontre du coupable : qu’il ne puisse pas s’approcher de la victime pendant 13 ans à 500 mètres, qu’il ait ensuite sept ans de probation et huit ans d’interdiction spéciale d’exercer toute activité liée à des mineurs. En outre, il devrait amender l’ancien Sévillan à hauteur de 64 000 euros. Sa saison pourrait donc être terminée.