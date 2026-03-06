CdF : vers une finale au Stade de France après l’élimination de l’OL

L’OL n’ira pas en demi-finale de Coupe de France après son revers face à Lens hier soir (2-2, 4 tab 5). Un contretemps logistique pourrait donc se transformer en solution simple pour le lieu de finale de la Coupe de France, toujours inconnu. Initialement programmée le samedi 23 mai au Stade de France (Paris), la rencontre ne pourra pas se tenir à cette date en raison de travaux liés au Grand Paris. La fermeture prévue des lignes B et D du RER dans la capitale, permettant l’accès aux supporters à Saint-Denis, rendait en effet l’organisation du match ce jour-là. Cependant, selon les autorités, il sera bel et bien impossible d’y parvenir.

Deux options se dessinent donc pour la FFF à l’heure actuelle. Elle pourrait avancer la finale au vendredi 22 mai pour maintenir l’événement au Stade de France, ou bien, conserver la date initiale, mais déplacer la rencontre en province, assez loin de la capitale en d’autres termes. Pour rappel, si l’OL avait encore été en lice dans la compétition, engagé dans une éventuelle finale de Ligue Europa — qui aura lieu le 20 mai —, un changement de date aurait été plus que complexe. Désormais, la voie semble plus dégagée pour la Fédération, reste à savoir si elle mènera à Saint-Denis, dans un peu plus de deux mois.