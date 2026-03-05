CdF : porté par Thauvin, Lens dompte l’OL au bout de la nuit et rejoint le dernier carré !

Après l’élimination de l’OM face à Toulouse et le verdict du tirage au sort du dernier carré, l’OL et le RC Lens croisaient le fer, ce jeudi soir, dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France. 2es et 3es de Ligue 1, Lensois et Lyonnais avaient une opportunité en or d’endosser le costume de favori pour la victoire finale. Pour ce faire, Paulo Fonseca optait pour un 4-3-3 avec Tolisso en soutien d’Endrick et Yaremchuk. De son côté, Pierre Sage alignait lui un 3-4-3 avec Sima, Edouard et Thauvin sur le front de l’attaque.

La suite après cette publicité

Une affiche qui ne tardait pas à s’enflammer. Déterminés, les Sang et Or prenaient rapidement le contrôle des opérations et maintenaient la pression dans le camp rhodanien. Acculé, l’OL résistait et s’enhardissait progressivement. Mais ce qui devait arriver arriva… Après une tentative d’Abdulhamid, Thauvin, opportuniste, débloquait les compteurs (0-1, 23e). Climatisé, le Groupama Stadium s’endormait un peu plus dans la foulée. Si Edouard butait sur Descamps (43e), Sima, lancé par Thauvin, doublait la mise juste avant la pause (0-2, 45+1e).

Lens, au bout de la nuit

Au retour des vestiaires, l’OL tentait le tout pour le tout pour revenir. Offensifs, les Lyonnais ne parvenaient pourtant pas à faire la différence et se mettaient encore en danger. Sur un corner à gauche frappé par le gaucher Thuavin, Sima était trouvé dans les airs au premier poteau. Il plaçait une dangereuse tête décroisée qui finissait à droite du cadre (57e). Proche de craquer, l’OL avait ensuite l’opportunité d’égaliser mais Yaremchuk, lancé par Tolisso, voyait sa tentative trouver la barre lensoise (63e).

La suite après cette publicité

Dos au mur, Lyon allait finalement relancer le suspens. Entré en jeu, Himbert délivrait un centre parfait pour Yaremchuk qui trompait Risser d’une tête parfaite (1-2, 67e). Galvanisé par ce but, l’OL continuait d’accélérer mais butait sur une défense nordiste bien regroupé. Dans les derniers instants, le match allait finalement être totalement relancé. Profitant d’une sortie hasardeuse de Risser et une remise astucieuse de Tolisso, Himbert surgissait pour égaliser (2-2, 90+4e). Un but qui permettait à l’OL de décrocher une séance de tirs au but, où les Lensois l’emportaient finalement sur une ultime tentative réussie de Thauvin.