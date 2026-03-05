Prono
Match Lyon - Lens en direct commenté
Quarts de finale de Coupe de France - jeudi 5 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Lens (Coupe de France, Quarts de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe de France entre Lyon et Lens. Ce match aura lieu le jeudi 5 mars 2026 à 21:10. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Lens.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Lens en France ?
Le match est à suivre en direct le 05 mars 2026 à 21:10 sur France 2 ou beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Lyon Lens en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Lens ?
Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-3-1-2 : R. Descamps, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, Abner, T. Morton, N. Nartey, C. Tolisso, R. Yaremchuk, Endrick.
Lens : de son côté, l'équipe dirigée par P. Sage évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : R. Risser, M. Sarr, P. Ganiou, N. Čelik, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, Saud Abdulhamid, A. Sima, O. Édouard, F. Thauvin.
- Qui arbitre le match Lyon Lens ?
Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Lyon Lens ?
Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.
- Quelle est la date et l'heure du match Lyon Lens ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 mars 2026, coup d'envoi 21:10.
- Qui a marqué des buts pour Lens ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Lens : F. Thauvin 23', A. Sima 45+1'.