0 - 2
59'
Coupe de France 2025/2026 Quarts de finale
Lyon
0 - 2
MT : 0-2
59'
Lens
Diffusé sur France 2, beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
0 - 2
45+1'
0 - 2
(PD F. Thauvin) A. Sima
23'
0 - 1
F. Thauvin
Possession 59% Lyon Lens
Tirs 8 7 6 1 4 10
Grosses occasions créées 100% Lens 1 Lyon 0
Compositions Lyon 4-3-1-2 Lens 3-4-3
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Lens Mamadou Sangaré 1
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Endrick 1/2 50% #2 Logo Lens Florian Thauvin 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Lens Florian Thauvin 2 #2 Logo Lyon Endrick 2 #3 Logo Lyon Corentin Tolisso 2
Fautes subies
#1 Logo Lens Odsonne Édouard 3 #2 Logo Lens Mamadou Sangaré 2 #3 Logo Lyon Clinton Mata 2
Tirs (%)
#1 Logo Lyon Roman Yaremchuk 0/2 0% #2 Logo Lyon Corentin Tolisso 0/2 0% #3 Logo Lens Abdallah Sima 1/5 20%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Lens Odsonne Édouard 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lyon Clinton Mata 4/6 67% #2 Logo Lyon Ainsley Maitland-Niles 4/6 67% #3 Logo Lens Mamadou Sangaré 5/8 63%
Interceptions
#1 Logo Lens Ismaëlo Ganiou 3 #2 Logo Lyon Clinton Mata 2 #3 Logo Lyon Nicolás Tagliafico 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Moussa Niakhaté 2/2 100% #2 Logo Lens Nidal Čelik 3/4 75% #3 Logo Lyon Clinton Mata 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Lens Abdallah Sima 0/6 0% #2 Logo Lens Florian Thauvin 0/5 0% #3 Logo Lyon Roman Yaremchuk 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Logo Lens Nidal Čelik 3 #2 Logo Lyon Nicolás Tagliafico 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Lyon Roman Yaremchuk 0/3 0% #2 Logo Lens Odsonne Édouard 0/3 0% #3 Logo Lens Abdallah Sima 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Lyon Tyler Morton 37/39 95% #2 Logo Lens Malang Sarr 30/32 94% #3 Logo Lyon Corentin Tolisso 29/32 91%
Corners et centres réussis
Analyse avant-match

Série en cours
D
D
V
V
V
N
D
V
V
V
Rencontres précédentes
55% 18 Victoires 24% 8 Nuls 21% 7 Victoires

Blessures & suspensions

Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Pavel Šulc Pavel Šulc Ischio-jambiers Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Rachid Ghezzal Rachid Ghezzal Inconnu Afonso Moreira Afonso Moreira Ischio-jambiers
Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure au mollet Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Kyllian Antonio Kyllian Antonio Blessure au pied Régis Gurtner Régis Gurtner Ischio-jambiers Jonathan Gradit Jonathan Gradit Fracture de la jambe Wesley Saïd Wesley Saïd Blessure à la cuisse Ruben Aguilar Ruben Aguilar Inconnu Samson Baidoo Samson Baidoo Ischio-jambiers Allan Saint-Maximin Allan Saint-Maximin Blessure musculaire Allan Saint-Maximin Allan Saint-Maximin Blessure au mollet

Match Lyon - Lens en direct commenté

Quarts de finale de Coupe de France - jeudi 5 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Lyon et Lens (Coupe de France, Quarts de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de Quarts de finale de Coupe de France entre Lyon et Lens. Ce match aura lieu le jeudi 5 mars 2026 à 21:10. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Lyon et Lens.

On en parle

Arbitres

Benoît Bastien arbitre principal
0
0
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Aurélien Berthomieu arbitre assistant
Hicham Zakrani arbitre assistant
Romain Lissorgue quatrième arbitre
Guillaume Paradis arbitre VAR
Lieu du match

Groupama Stadium Décines-Charpieu
Groupama Stadium
  • Année de construction : 2016
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 61556
  • Affluence moyenne : 30043
  • Affluence maximum : 58257
  • % de remplissage : 50

Match en direct

Date 05 mars 2026 21:10
Compétition Coupe de France
Saison 2025/2026
Phase Quarts de finale
Diffusion France 2, beIN SPORTS 1
Code OL-RCL
Zone France
Équipe à domicile Olympique Lyonnais
Équipe à l'extérieur Lens
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Lyon et Lens en France ?

Le match est à suivre en direct le 05 mars 2026 à 21:10 sur France 2 ou beIN SPORTS 1.

Où voir le match Lyon Lens en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Lyon et Lens ?

Olympique Lyonnais : le coach Paulo Fonseca a choisi une formation en 4-3-1-2 : R. Descamps, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, Abner, T. Morton, N. Nartey, C. Tolisso, R. Yaremchuk, Endrick.

Lens : de son côté, l'équipe dirigée par P. Sage évolue dans un système de jeu en 3-4-3 : R. Risser, M. Sarr, P. Ganiou, N. Čelik, M. Udol, A. Thomasson, M. Sangaré, Saud Abdulhamid, A. Sima, O. Édouard, F. Thauvin.

Qui arbitre le match Lyon Lens ?

Benoît Bastien est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Lyon Lens ?

Décines-Charpieu accueille le match au Groupama Stadium.

Quelle est la date et l'heure du match Lyon Lens ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 05 mars 2026, coup d'envoi 21:10.

Qui a marqué des buts pour Lens ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Lens : F. Thauvin 23', A. Sima 45+1'.

