Tout l’OL est déjà fou du Baby Gone Rémi Himbert

Cette saison, l’Olympique Lyonnais nous réserve bien des surprises. De bonnes surprises. La dernière se nomme Rémi Himbert. Pour les habitués et les amoureux des Gones, le voir éclore au plus haut niveau n’est pas vraiment une surprise, puisqu’il a réalisé de très bonnes choses au sein des catégories jeunes. Pour ceux qui le connaissent moins bien, c’est une agréable découverte. Âgé de 18 ans, celui qui est né un 29 février à Saint-Avold en Moselle a rejoint les pensionnaires du Groupama Stadium il y a seulement trois ans, en 2023. Remarqué alors qu’il évoluait à Thionville, il a fait ses classes avec les U17 puis les U19. Son talent n’a pas échappé à Paulo Fonseca et son staff, qui ont décidé qu’il était temps de faire appel à lui.

L’OM et Lens à son tableau de chasse

Préféré à des éléments comme Enzo Molebe ou Alejandro Gomes Rodriguez, qui sont partis engranger du temps de jeu ailleurs cet hiver, Himbert a parfaitement répondu aux attentes, puisque l’OL devait faire sans plusieurs joueurs blessés. Le 18 janvier, il a fait ses premiers pas à Brest (1 minute). Puis, il a découvert la Ligue Europa le 22 janvier face aux Young Boys (13 minutes jouées). Après une apparition contre Metz en L1 (1 minute, 25 janvier), il a marqué son premier but face au PAOK le 29 janvier pour sa première titularisation. Sur le banc face à Nice et Nantes, il en est ressorti le 22 février pour défier Strasbourg (7 minutes jouées). La journée suivante, il est entré en jeu face à l’OM à l’Orange Vélodrome (30 minutes de jeu). Une première sans complexe pour Himbert, qui a marqué son premier but en championnat.

Hier soir, il a de nouveau été décisif face à Lens. Remplaçant au coup d’envoi, il est entré en jeu pour remplacer Nicola Tagliafico. Un choix payant puisqu’il a été l’auteur de la passe décisive sur le but de Yaremchuk (1-2), avant d’égaliser dans un angle impossible en fin de rencontre (2-2). Malheureusement, cela n’a pas été suffisant pour les Gones, qui sont passés à la trappe en Coupe de France (4 à 5 aux t.a.b). Mais Himbert a été la belle éclaircie de la soirée. Encore une fois. «Rémi a été magnifique. C’est un attaquant mais il a joué à gauche et il a apporté énormément d’énergie et de confiance à l’équipe», a avoué Paulo Fonseca. Il n’est pas le seul à avoir été bluffé. Corentin Tolisso a eu quelques mots pour son jeune coéquipier, qui le surprend.

Un jeune qui fait l’unanimité

«Vous dire qu’il ne me surprend pas, ce serait un peu vous mentir. Il a fait trois matches, il a mis trois buts. Là, il est rentré il a fait une passe décisive et un but. C’est un garçon plein de talent et qui a un bon état d’esprit. Je trouve que c’est important d’avoir cette mentalité. Il a les pieds sur terre. Il travaille beaucoup et il a d’énormes qualités. Je pense qu’il sait les qualités qu’il a et il joue beaucoup avec. Je suis content pour lui. Il était très déçu et touché par cette élimination. Mais c’est sûr que c’est la note positive du soir.» Matthieu Louis-Jean (Directeur Technique) est aussi impressionné. «Il a fait une entrée incroyable avec une passe décisive et un but.» De son côté, le jeune homme reste mesuré.

«Il y a beaucoup de déception. Après être revenus au score, on avait l’ambition d’aller chercher la qualification. Mais je suis fier de l’équipe parce qu’on a montré un très bon état d’esprit et beaucoup de caractère. En face, il y avait une très belle équipe et c’était déjà un exploit de revenir à 2-2. Malheureusement, aujourd’hui (hier) on perd, mais on doit se servir de cette défaite pour être meilleurs dans les autres compétitions. Quand on me donne l’occasion d’entrer sur le terrain, je n’ai qu’une envie : me donner à fond. C’est ce que j’ai essayé de faire en délivrant une passe décisive et en marquant. Je peux remercier Corentin Tolisso pour son aide. On a tout donné jusqu’au bout, mais il y a eu cette étape des tirs au but qui fait qu’aujourd’hui on n’est plus en lice. À titre individuel, je suis très content de ce que je peux faire, mais je pense que je peux encore faire plus. Je dois continuer à progresser pour aider davantage l’équipe. Je prends cela comme une leçon. On a un groupe avec une très belle mentalité et on sait qu’on devra réagir pour aller chercher la victoire face au Paris FC en Ligue 1.» Un match où Rémi Himbert pourrait avoir encore une fois son mot à dire.