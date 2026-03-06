Lionel Messi à la Maison Blanche : les moments gênants avec Donald Trump

C’est une tradition américaine et le sport a voulu que Lionel Messi rencontre Donald Trump. Chaque année, le président de la première puissance mondiale reçoit les équipes américaines ayant remporté leur championnat. Ainsi, les vainqueurs de NBA ou de NFL sont reçus tous les ans à la Maison Blanche. Eh bien c’est pareil pour le football. Champions de MLS en titre, l’Inter Miami était donc convié à Washington. Quelques mois après avoir rencontré Cristiano Ronaldo dans le cadre d’une réunion avec les partenaires d’Arabie saoudite, Trump a donc pu recevoir l’autre légende du ballon rond, Lionel Messi.

De Messi à l’Iran

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que certaines scènes ne sont pas passées inaperçues. Entré dans la salle de réception aux côtés de Messi, Trump a commencé son discours en saluant ses visiteurs. « Nous aimons les champions, nous aimons les vainqueurs », avant de féliciter l’octuple Ballon d’Or. « Leo a remporté le 47e trophée de son incroyable carrière, un record absolu. Tu aurais pu aller n’importe où dans le monde, dans n’importe quelle équipe, et tu as choisi Miami. Je tiens simplement à te remercier de nous avoir tous emmenés dans cette aventure. » Et puis, sans transition, Trump nous a rappelé la triste réalité du monde actuel : la guerre au Moyen-Orient.

« L’armée américaine, en collaboration avec ses merveilleux partenaires israéliens, continue de démolir totalement l’ennemi, à un niveau jamais vu auparavant. Nous détruisons les missiles iraniens. » Un commentaire qui en a surpris plus d’un. À commencer par le journal britannique The Guardian. « D’une certaine manière, les expressions utilisées par Trump dans son discours d’ouverture semblaient familières à ce genre de visites d’équipe : "détruire totalement…", "ils sont coriaces…", "ils se battent…", "la plus grande chose que quiconque ait jamais vue". Mais les platitudes de Trump ne s’adressaient pas à Miami. Il parlait d’une opération militaire qui a coûté la vie à des Américains et à des Iraniens. »

«Je n’aime pas les hommes beaux»

Habitué à passer du coq à l’âne, Trump est ensuite revenu sur Messi… pour évoquer Cristiano Ronaldo. « Mon fils (Barron) m’a dit : « papa, tu sais qui sera là aujourd’hui ? » J’ai répondu que non, que j’avais beaucoup de choses à faire. Il m’a répondu : « Messi ! » C’est un grand fan, il est fan de toi, il pense que tu es quelqu’un de formidable et je crois que tu l’as rencontré il y a quelque temps. C’est un grand fan de football, mais c’est surtout un grand fan de toi et d’un gentleman nommé Ronaldo. Nous avons reçu Cristiano ici… C’est incroyable d’avoir de grands champions, des gens qui aiment ce qu’ils font et qui le font bien », a-t-il déclaré, avant de se tourner vers la Pulga et de lui lancer : « peut-être que tu es meilleur que Pelé. Pelé était très bon. Qui est le meilleur ? Pelé ou Messi ? Messi ? Je suis d’accord, mais Pelé était fort lui aussi. Le football ne s’est pas imposé à l’époque, mais Pelé était spécial. »

Avant ça, Trump a tenu à saluer les joueurs de l’Inter Miami un par un. Et il ne fallait pas rater le moment où le président américain est tombé sur Luis Suarez et Rodrigo De Paul. « De beaux buts de la part d’un des meilleurs buteurs de l’histoire, Luis Suarez. Où est-il ? Ils sont tous beaux. Je n’aime pas les hommes beaux », a-t-il déclaré, avant de poursuivre « Rodrigo De Paul. Où est Rodrigo ? Avez-vous des joueurs moches ? » De quoi faire rire la salle, mais toujours pas le Guardian. « Messi et l’Inter Miami ont servi de toile de fond aux caprices de Trump lors de leur visite à la Maison Blanche. Neuf minutes et 43 secondes. Alors que les joueurs de l’Inter Miami se tenaient derrière l’estrade de la salle Est de la Maison Blanche, avec le propriétaire du club Jorge Mas à gauche et Lionel Messi à droite, et que le commissaire de la MLS Don Garber était assis aux côtés du directeur exécutif du groupe de travail de la Coupe du monde de la FIFA 2026, Andrew Giuliani, il a fallu neuf minutes et 43 secondes au président américain Donald Trump pour expliquer pourquoi ils étaient tous là. » Une rencontre qui ne restera pas dans les annales.