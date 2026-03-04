Nice a voulu recruter Igor Paixão

Igor Paixão a marqué l’Olympico avec une égalisation flamboyante face aux Lyonnais dimanche soir (3-2). Cependant, cette nouvelle réalisation du Brésilien sous la tunique marseillaise aurait pu ne jamais arriver, tant son profil d’ailier était scruté par d’autres écuries de Ligue 1. En effet, avant de devenir un atout dans l’effectif phocéen de Roberto De Zerbi puis d’Habib Beye, Paixão a failli s’engager avec l’OGC Nice alors qu’il évoluait encore à Coritiba au Brésil. Henrique, ancien défenseur des Girondins de Bordeaux et désormais recruteur des Aiglons, a expliqué dans L’Équipe que le profil du Brésilien avait séduit le club sudiste durant l’été 2022.

« Il avait vraiment le profil qu’on cherchait… Il avait la qualité pour s’intégrer dans l’effectif de Galtier » a-t‑il confié au journal, comparant notamment l’attaquant de 25 ans à Douglas Costa pour son dynamisme. Par ailleurs, Nice envisageait un projet précis le concernant. Un prêt à Lausanne Sport, le club partenaire, afin de lui permettre de s’adapter progressivement au football européen puis une arrivée sur la Côte d’Azur. Or, la piste n’a finalement pas été étudiée avec précision, faute de stabilité du club suisse. Finalement, Feyenoord avait fait les yeux doux en le récupérant pour 4,5 M€. « C’est dommage, mais c’est comme ça… Je suis content qu’il flambe en France » a-t-il ajouté dans les colonnes du quotidien sportif.