Khvicha Kvaratskhelia a agacé des joueurs du PSG

Ce soir, Khvicha Kvaratskhelia sera attendu pour le choc de la 25e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et Monaco. À quelques jours du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Chelsea, le Géorgien affiche un bilan de 9 buts et 6 passes décisives en 33 matches, mais reste l’un des Parisiens dont on attend le réveil. Incroyable par son efficacité immédiate la saison dernière, à la même époque, l’ancien Napolitain est dans le dur un an plus tard.

Et selon L’Équipe, s’il n’y a pas de problème « Kvara » au sein du vestiaire, le quotidien assure que le Géorgien en a agacé plus d’un en choisissant parfois la carte individuelle pour certaines de ses actions. Fait-il partie des joueurs pointés du doigt par Ousmane Dembélé lors de la sortie médiatique remarquée du Ballon d’Or 2025 après la défaite à Rennes ? Possible, mais Kvaratskhelia va avoir l’occasion de se rattraper ces prochains jours.