Matchs Amicaux
EdF : Ousmane Dembélé est sorti en grimaçant
@Maxppp
Titulaire avec l’équipe de France ce soir en compagnie de Kylian Mbappé face au Brésil, Ousmane Dembélé a permis aux Bleus d’ouvrir le score en étant passeur décisif pour l’attaquant du Real Madrid en première période.
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Le Ballon d’Or est sorti à l’heure de jeu, après le rouge d’Upamecano, remplacé par Lacroix, mais en grimaçant. Il semblait se plaindre de la cuisse droite au moment de s’asseoir sur le banc de touche.
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