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EdF : Ousmane Dembélé est sorti en grimaçant

Par Maxime Barbaud
Ousmane Dembélé @Maxppp
Brésil 1-2 France

Titulaire avec l’équipe de France ce soir en compagnie de Kylian Mbappé face au Brésil, Ousmane Dembélé a permis aux Bleus d’ouvrir le score en étant passeur décisif pour l’attaquant du Real Madrid en première période.

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Le Ballon d’Or est sorti à l’heure de jeu, après le rouge d’Upamecano, remplacé par Lacroix, mais en grimaçant. Il semblait se plaindre de la cuisse droite au moment de s’asseoir sur le banc de touche.

Pub. le - MAJ le
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