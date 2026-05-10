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Match PSG - Brest en direct commenté
33e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 10 mai 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Brest (Ligue 1 McDonald's, 33e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 33e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Brest. Ce match aura lieu le dimanche 10 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Brest.
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Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Brest en France ?
Le match est à suivre en direct le 10 mai 2026 à 21:00 sur Ligue 1+ 2.
- Où voir le match PSG Brest en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Brest ?
Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : R. Marin, L. Hernández, Beraldo, Marquinhos, I. Zabarnyi, Dro Fernández, Fabián Ruiz, Lee Kang-In, B. Barcola, Gonçalo Ramos, S. Mayulu.
Brest : de son côté, l'équipe dirigée par E. Roy évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : G. Coudert, D. Guindo, R. Le Guen, J. Diaz, J. Chotard, K. Doumbia, J. Dina Ebimbe, H. Magnetti, L. Tousart, R. Del Castillo, L. Ajorque.
- Qui arbitre le match PSG Brest ?
Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match PSG Brest ?
Paris accueille le match au Parc des Princes.
- Quelle est la date et l'heure du match PSG Brest ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 mai 2026, coup d'envoi 21:00.