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0 - 0
26'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 33e journée
PSG
0 - 0
26'
Brest
Diffusé sur Ligue 1+ 2
Temps forts
Pas d'événements majeurs
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Côtes du match 1 1.17 N 7.75 2 13.8 betclic Bonus 100€
Classement live 1 PSG 71 12 Brest 39
Possession 79% PSG Brest
Tirs 7 4 0 3 0 0
Compositions PSG 4-3-3 Brest 4-1-4-1
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Prono

Qui va gagner ?
PSG
NUL
SB29
1 1.17 N 7.75 2 13.75
550 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Dro Fernández 1/2 50%
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos 2
Interceptions
#1 Logo Paris Saint-Germain Fabián Ruiz 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Brest Ludovic Ajorque 3/3 100%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 0/2 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 0/2 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Lucas Beraldo 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Marquinhos 35/36 97%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
61% 34% 5%
Série en cours
N
N
V
V
V
D
N
N
D
D
Rencontres précédentes
91% 20 Victoires 9% 2 Nuls 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Willian Pacho Willian Pacho Blessure à la cuisse Warren Zaïre-Emery Warren Zaïre-Emery Blessure au dos Nuno Mendes Nuno Mendes Blessure à la cuisse Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure à la cuisse Achraf Hakimi Achraf Hakimi Ischio-jambiers
Bradley Locko Bradley Locko Ischio-jambiers Grégoire Coudert Grégoire Coudert Blessure au genou Soumaïla Coulibaly Soumaïla Coulibaly Blessure musculaire Soumaïla Coulibaly Soumaïla Coulibaly Blessure à la jambe Kenny Lala Kenny Lala Accumulation de cartons jaunes

Top commentaires

Guilhermino Morais 21:09 Pareil… en photo j’ai fait … mouais. Et la en vidéo pendant le match c’est bien mieux. Peut être que la bande rouge parait moins large… 3 Répondre
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Match PSG - Brest en direct commenté

33e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 10 mai 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Brest (Ligue 1 McDonald's, 33e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 33e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Brest. Ce match aura lieu le dimanche 10 mai 2026 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Brest.

On en parle

Arbitres

Jérôme Brisard arbitre principal
0.4
4.4
Moyenne de cartons par match sur 17 matchs arbitrés
Alexis Auger arbitre assistant
Steven Torregrossa arbitre assistant
Geoffrey Kubler quatrième arbitre
Wilfried Bien arbitre VAR
Pierre Gaillouste arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 37029
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 79

Match en direct

Date 10 mai 2026 21:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 33
Diffusion Ligue 1+ 2
Code PSG-SB29
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur Brest
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Brest en France ?

Le match est à suivre en direct le 10 mai 2026 à 21:00 sur Ligue 1+ 2.

Où voir le match PSG Brest en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Brest ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : R. Marin, L. Hernández, Beraldo, Marquinhos, I. Zabarnyi, Dro Fernández, Fabián Ruiz, Lee Kang-In, B. Barcola, Gonçalo Ramos, S. Mayulu.

Brest : de son côté, l'équipe dirigée par E. Roy évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : G. Coudert, D. Guindo, R. Le Guen, J. Diaz, J. Chotard, K. Doumbia, J. Dina Ebimbe, H. Magnetti, L. Tousart, R. Del Castillo, L. Ajorque.

Qui arbitre le match PSG Brest ?

Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Brest ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Brest ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 10 mai 2026, coup d'envoi 21:00.

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Guilhermino Morais 21:09 Pareil… en photo j’ai fait … mouais. Et la en vidéo pendant le match c’est bien mieux. Peut être que la bande rouge parait moins large… 3 Répondre
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