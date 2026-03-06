Menu Rechercher
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 25e journée
PSG
0 - 0
14'
Monaco
Diffusé sur Ligue 1+, beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 1 PSG 58 7 Monaco 38
Possession 66% PSG Monaco
Tirs 2 1 1 1 0 1
Grosses occasions créées 50% Monaco 1 PSG 1
Compositions PSG 4-3-3 Monaco 3-4-2-1
Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Monaco Caio Henrique 1 #2 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 1/2 50%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Monaco Aladji Bamba 4/5 80%

Analyse avant-match

Voir tout
Probabilité de victoire
50% 38% 12%
Série en cours
V
N
V
V
D
V
N
V
D
V
Rencontres précédentes
38% 21 Victoires 33% 18 Nuls 29% 16 Victoires

Blessures & suspensions

Fabián Ruiz Fabián Ruiz Blessure au genou João Neves João Neves Blessure à la cheville Quentin Ndjantou Quentin Ndjantou Ischio-jambiers Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou
Aladji Bamba Aladji Bamba Maladie Krépin Diatta Krépin Diatta Blessure à la cuisse Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Blessure à la hanche Mohammed Salisu Mohammed Salisu Lésion du ligament croisé antérieur du genou Ansu Fati Ansu Fati Blessure à la cuisse Lukáš Hrádecký Lukáš Hrádecký Blessure au genou Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville Takumi Minamino Takumi Minamino Lésion du ligament croisé antérieur du genou Denis Zakaria Denis Zakaria Inconnu Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine Kassoum Ouattara Kassoum Ouattara Blessure au mollet

Match PSG - Monaco en direct commenté

25e journée de Ligue 1 McDonald's - vendredi 6 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre PSG et Monaco (Ligue 1 McDonald's, 25e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 25e journée de Ligue 1 McDonald's entre PSG et Monaco. Ce match aura lieu le vendredi 6 mars 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : PSG et Monaco.

On en parle

Arbitres

Ruddy Buquet arbitre principal
0.2
2.7
Moyenne de cartons par match sur 12 matchs arbitrés
Benjamin Pages arbitre assistant
Nicolas Danos arbitre assistant
Thomas Léonard quatrième arbitre
Hakim Ben El Hadj arbitre VAR
Jérôme Brisard arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Parc des Princes Paris
Parc des Princes
  • Année de construction : 1897
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 47929
  • Affluence moyenne : 36956
  • Affluence maximum : 47929
  • % de remplissage : 78

Match en direct

Date 06 mars 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 25
Diffusion Ligue 1+, beIN SPORTS 1
Code PSG-ASM
Zone France
Équipe à domicile Paris Saint-Germain
Équipe à l'extérieur AS Monaco
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre PSG et Monaco en France ?

Le match est à suivre en direct le 06 mars 2026 à 20:45 sur Ligue 1+ ou beIN SPORTS 1.

Où voir le match PSG Monaco en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre PSG et Monaco ?

Paris Saint-Germain : le coach Luis Enrique a choisi une formation en 4-3-3 : M. Safonov, Nuno Mendes, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Dro Fernández, Vitinha, W. Zaïre-Emery, K. Kvaratskhelia, B. Barcola, D. Doué.

AS Monaco : de son côté, l'équipe dirigée par S. Pocognoli évolue dans un système de jeu en 3-4-2-1 : P. Köhn, W. Faes, D. Zakaria, T. Kehrer, Caio Henrique, A. Bamba, L. Camara, Vanderson, M. Akliouche, M. Coulibaly, F. Balogun.

Qui arbitre le match PSG Monaco ?

Ruddy Buquet est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match PSG Monaco ?

Paris accueille le match au Parc des Princes.

Quelle est la date et l'heure du match PSG Monaco ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 06 mars 2026, coup d'envoi 20:45.

Comparer les stats du match
