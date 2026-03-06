Un joueur de Premier League s’excuse pour avoir insulté Allegri de « coach de merde »

Parti cet hiver en prêt de l’AC Milan pour Bournemouth qui l’a définitivement recruté, le latéral droit espagnol Alex Jiménez prend du plaisir en Premier League. Le joueur formé au Real Madrid compte 26 apparitions avec les Cherries pour 1 but et 1 passe décisive et s’est bien adapté à ce nouveau championnat. Néanmoins, le joueur aurait été dans l’oeil du cyclone pour la divulgation d’un SMS où il aurait insulté l’entraîneur de l’AC Milan, Massimiliano Allegri de « coach de merde ».

La suite après cette publicité

Dans un entretien avec Sky Sports Italia, il a tenu à s’excuser : «c’était nul, je ne pense pas qu’Allegri soit un "entraîneur de merde" et son parcours le prouve. Je sortais d’un match auquel je n’avais pas participé et j’étais en colère ; j’ai choisi la mauvaise personne à qui envoyer ce message. Dès le premier jour, je me suis excusé auprès d’Allegri ; je ne réfléchissais pas à ce que j’écrivais. Il a accepté mes excuses.»