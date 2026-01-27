Une révélation de Premier League sur le point de filer entre les doigts du Real Madrid !

Trent Alexander-Arnold et Dani Carvajal blessés, le Real Madrid doit composer avec Federico Valverde au poste de latéral droit. Si l’Uruguayen réussit à se montrer performant à ce poste, cela fait tache pour la Casa Blanca, d’autant quand dans le même temps un jeune issu du centre de formation écrase tout du côté de l’Angleterre. À l’image de Nico Paz qui brille de mille feux en Italie avec Côme, Alex Jiménez (20 ans) fait la même chose en Premier League avec Bournemouth. Pourtant arrivé au Real Madrid à ses 7 ans en 2012, celui qui avait débuté comme attaquant a doucement reculé pour devenir latéral droit. Toujours un membre de la Castilla à l’été 2023 où il s’épanouissait sous les ordres de Raul Gonzalez, il voyait l’AC Milan se présentait à lui pour l’attirer en prêt.

Quittant alors l’Espagne provisoirement, Alex Jiménez n’a pas vu sa progression se ralentir bien au contraire. Excellent avec la Primavera du club milanais, il a pu jouer 5 matches avec l’équipe première et ainsi tirer son épingle du jeu. Assez pour que l’AC Milan décide de débourser 5 millions d’euros à l’été 2024 pour définitivement le recruter en levant l’option d’achat incluse dans son prêt. Le Real Madrid avait néanmoins été consciencieux en installant une clause de rachat dans le cadre de ce transfert. Remplaçant en première partie de saison, il devenait incontournable dès le mois de décembre et terminait titulaire sous les ordres de Sergio Conçeiçao (28 apparitions, 2 passes décisives) et ce malgré la concurrence d’un Kyle Walker. Pourtant cet été, il a quitté l’Italie dans le cadre d’un prêt pour Bournemouth à l’arrivée de Massimiliano Allegri sur le banc milanais.

Le Real Madrid ne va récupérer que 7,5 millions d’euros dans cette vente

Peut-être refroidi par la gestion des jeunes joueurs par le coach italien, il a en tout cas été conquis par le discours de son compatriote Andoni Iraola sur le banc des Cherries. Ce dernier qui a d’ailleurs permis à des joueurs comme Milos Kerkez (Liverpool), Dean Huijsen (Real Madrid) et Illya Zabarnyi (Paris Saint-Germain) d’exploser et d’atteindre un top club cet été a parfaitement su intégrer Alex Jiménez dans ses plans. Disputant déjà 20 matches pour 1 but et 1 passe décisive sous ses nouvelles couleurs, Alex Jiménez est l’une des belles révélations de la Premier League cette saison. L’international U21 espagnol est même dans le viseur du sélectionneur Luis de la Fuente en vue de la Coupe du monde 2026 et il aura sa carte à jouer alors que ses principaux concurrents sont Dani Carvajal, Pedro Porro et Marcos Llorente.

Avoir un nouvel élément prometteur qui s’affirme, c’est une bonne nouvelle pour la sélection espagnole moins pour le Real Madrid. En effet, The Athletic a révélé que Bournemouth n’avait plus qu’à l’aligner lors deux matches où il devra disputer 45 minutes pour que le club anglais active la clause de 19,5 millions d’euros comprise dans son contrat. Sur les 20 matches auquel il a pris part avec les Cherries, il a disputé au moins 45 minutes lors de 16 rencontres et il faut qu’il atteigne le chiffre de 18 d’ici la fin de saison, quelque chose de facilement atteignable. Alors que sa valeur marchande a explosé et qu’elle est passée de 100 000 euros à 18 millions d’euros en deux ans sur Transfermarkt, Alex Jiménez est amené à rester dans un premier temps à Bournemouth. Club vendeur, les Cherries pourraient se laisser tenter par une grosse vente lors des prochaines fenêtres de transfert.

Cette clause est une bénédiction pour Bournemouth, moins pour le Real Madrid. Les Merengues vont certes fait une belle opération financière. Après les 5 millions d’euros obtenus lors du transfert du joueur pour l’AC Milan, ils vont obtenir 50% de la plus-value du transfert vers Bournemouth. Ainsi, l’AC Milan touchera les 5 premiers millions d’euros tandis que les 14,5M€ restants seront partagés entre les deux clubs. Ce qui ferait au total un bénéfice de 12,25M€ pour les Merengues avec le transfert d’un joueur qui n’a jamais joué chez eux. Néanmoins, ce départ définitif à Bournemouth signifie aussi que la clause de rachat de la Casa Blanca disparait et que les Cherries vont être totalement libres sur les droits économiques d’Alex Jiménez. Le club anglais va être le grand vainqueur de l’opération tandis que les Madrilènes malgré une compensation financière ne pourront pas faire de grosse vente ni même compter sur un excellent élément issu de la formation.