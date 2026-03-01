Menu Rechercher
16'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 24e journée
Marseille
0 - 1
16'
Lyon
Diffusé sur Ligue 1+
Temps forts
3'
0 - 1
(PD Endrick) C. Tolisso
Voir le live commenté
Classement live 3 Lyon 48 4 Marseille 40
Possession 64% Marseille Lyon
Tirs 4 2 0 2 1 1
Grosses occasions créées 100% Lyon 1 Marseille 0
Compositions Marseille 4-3-3 Lyon 4-3-1-2
Génération de l'image en cours

Stats joueurs

Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Lyon Endrick 1
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 2/2 100%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Hamed Junior Traorè 3/3 100%

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
22% 40% 39%
Série en cours
D
N
D
V
N
D
V
V
V
V
Rencontres précédentes
23% 12 Victoires 37% 19 Nuls 40% 21 Victoires

Blessures & suspensions

Quinten Timber Quinten Timber Inconnu Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la tête Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup
Ernest Nuamah Ernest Nuamah Blessure à la cuisse Pavel Šulc Pavel Šulc Ischio-jambiers Clinton Mata Clinton Mata Blessure à la cheville Rachid Ghezzal Rachid Ghezzal Inconnu Afonso Moreira Afonso Moreira Ischio-jambiers Malick Fofana Malick Fofana Blessure à la cheville

Juni Nhó 20:52 Oui mais ta pas dit au bout de 2 minutes 30 😁 4 Répondre
Match Marseille - Lyon en direct commenté

24e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 1 mars 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 24e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 24e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 1 mars 2026 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Lyon.

Arbitres

Jérôme Brisard arbitre principal
0.5
4.2
Moyenne de cartons par match sur 13 matchs arbitrés
Erwan Finjean arbitre assistant
Alexis Auger arbitre assistant
Abdelatif Kherradji quatrième arbitre
Yohann Rouinsard arbitre VAR
Bastien Dechepy arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 40571
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 60

Match en direct

Date 01 mars 2026 20:45
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 24
Diffusion Ligue 1+
Code OM-OL
Zone France
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur Olympique Lyonnais
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Lyon en France ?

Le match est à suivre en direct le 01 mars 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Lyon ?

Olympique de Marseille : le coach H. Beye a choisi une formation en 4-3-3 : G. Rulli, Emerson, N. Aguerd, L. Balerdi, T. Weah, Q. Timber, G. Kondogbia, P. Højbjerg, H. Traoré, P. Aubameyang, M. Greenwood.

Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-3-1-2 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, N. Nartey, T. Morton, T. Tessmann, C. Tolisso, R. Yaremchuk, Endrick.

Qui arbitre le match Marseille Lyon ?

Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Marseille Lyon ?

Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.

Quelle est la date et l'heure du match Marseille Lyon ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 mars 2026, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué le but pour Lyon ?

Un seul but a été inscrit pour Lyon par C. Tolisso 3'.

Juni Nhó 20:52 Oui mais ta pas dit au bout de 2 minutes 30 😁 4 Répondre
