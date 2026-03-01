Prono
Match Marseille - Lyon en direct commenté
24e journée de Ligue 1 McDonald's - dimanche 1 mars 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Lyon (Ligue 1 McDonald's, 24e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 24e journée de Ligue 1 McDonald's entre Marseille et Lyon. Ce match aura lieu le dimanche 1 mars 2026 à 20:45.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Lyon.
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Lyon en France ?
Le match est à suivre en direct le 01 mars 2026 à 20:45 sur Ligue 1+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Lyon ?
Olympique de Marseille : le coach H. Beye a choisi une formation en 4-3-3 : G. Rulli, Emerson, N. Aguerd, L. Balerdi, T. Weah, Q. Timber, G. Kondogbia, P. Højbjerg, H. Traoré, P. Aubameyang, M. Greenwood.
Olympique Lyonnais : de son côté, l'équipe dirigée par Paulo Fonseca évolue dans un système de jeu en 4-3-1-2 : D. Greif, N. Tagliafico, M. Niakhaté, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, N. Nartey, T. Morton, T. Tessmann, C. Tolisso, R. Yaremchuk, Endrick.
- Qui arbitre le match Marseille Lyon ?
Jérôme Brisard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Lyon ?
Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Lyon ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 mars 2026, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué le but pour Lyon ?
Un seul but a été inscrit pour Lyon par C. Tolisso 3'.