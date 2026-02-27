L’OM veut prolonger Jeffrey De Lange

L’OM entre dans une période cruciale pour la fin de sa saison. Ce dimanche, les Phocéens affrontent l’OL dans un Olympico qui s’annonce brûlant et qui pourraient leur permettre de revenir à deux petits points des Gones, troisièmes. Après cette rencontre sous haute tension, les Marseillais reçoivent Toulouse dans le cadre des quarts de finale de Coupe de France. En parallèle, Marseille doit gérer les remous d’une crise sportive qui a vu le déclassement de Pablo Longoria et l’arrivée d’Habib Beye sur le banc de l’OM.

Et avec cette actualité sportive très animée, les dirigeants olympiens trouvent quand même le moyen de préparer l’avenir. Et à en croire les informations de VI, Jeffrey De Lange fait partie de cet avenir. Sous contrat jusqu’en 2027, le gardien batave est dans les plans marseillais selon le média néerlandais et l’OM souhaiterait prolonger sa doublure. Souhaitant avoir plus de temps de jeu, le portier de 27 ans n’est pas forcément enclin à prolonger sur la Canebière d’après nos confrères néerlandais.