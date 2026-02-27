OM-OL : Tolisso avertit Endrick

Ce vendredi, à deux jours d’un déplacement à Marseille pour l’Olympico, Corentin Tolisso était de passage face à la presse. Invité à s’exprimer sur son jeune coéquipier Endrick (19 ans), le capitaine des Gones n’a pas caché son admiration pour le Brésilien, qui est toujours en phase d’apprentissage.

«J’ai une bonne relation avec lui. Il a énormément de talent, et il faut lui laisser une certaine liberté. Le plus important, c’est qu’il comprenne le système que le coach veut mettre en place, et il l’a très bien compris. Il est jeune, et il a appris de ce qu’il a vécu à Nantes. Le fait d’avoir traversé ça pourra l’aider pour le match au Vélodrome. Ils vont le bousculer, et c’est à ce moment-là qu’on verra s’il a vraiment progressé.» Réponse dimanche soir.