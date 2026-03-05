Le Real Madrid commence à en avoir vraiment marre de Kylian Mbappé

C’est un torrent d’informations sur la situation de Kylian Mbappé qui est envoyé chaque jour par la presse espagnole. Date potentielle de retour, gestion de sa blessure par le club, relations entre l’entourage du joueur et le Real ; au quotidien, les médias ibériques dévoilent des infos à tout va, et elles sont souvent contradictoires qui plus est… Ce jeudi, on a par exemple appris que le Français a peur pour le Mondial, conscient qu’il est au bord de la rupture.

Du côté de Madrid, l’opinion publique commence logiquement à en avoir marre de ce flou autour de son meilleur joueur. Il faut dire que dans ce dossier, aucun des acteurs impliqués ne fait vraiment preuve de transparence, alors que l’attaquant tricolore a voyagé en France la semaine dernière pour consulter des spécialistes. Toujours selon des médias ibériques, le joueur, comme son entourage, ne font pas une totale confiance au staff médical du Real Madrid.

Le Real s’agace

Et voilà que la Cadena SER remet une pièce dans la machine. La radio précise que le Real Madrid n’a plus confiance en Mbappé, notamment parce qu’il y a des divergences entre les deux parties sur la nature de la blessure du joueur. Les dirigeants merengues estiment que les diagnostics que fait le joueur de ses soucis physiques ne correspondent pas à la réalité, et que les deux parties ont des dates de retour envisagées totalement différentes.

Le Real Madrid estimerait ainsi que l’attaquant pourrait être opérationnel dès la semaine prochaine, alors que dans le clan opposé, on mise sur une durée d’absence plus prolongée. De façon générale, les Merengues sont agacés que Kylian Mbappé n’en fasse un peu qu’à sa tête dans cette histoire, et ce même si Alvaro Arbeloa a déclaré ce matin que « tout est sous contrôle ». Quoi qu’il en soit, le Real Madrid commence à sérieusement s’agacer de la situation et l’état-major madrilène va rapidement prendre des mesures. Quelles seront-elles ? On le saura bientôt…