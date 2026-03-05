Real Madrid, Équipe de France : Kylian Mbappé est mort de trouille !

C’est le gros sujet du moment en Espagne. Touché au genou - le Real Madrid a annoncé une entorse mais l’opinion publique n’est pas forcément convaincue - Kylian Mbappé (27 ans) suscite beaucoup d’inquiétude du côté de la capitale espagnole. Sa gestion par le staff médical du club, par Arbeloa, ou même sa volonté de tout jouer lorsque ce n’était pas forcément nécessaire sont ainsi au cœur des débats en ce moment, sans parler des premières frictions entre l’entourage du joueur et le club. Mais surtout, les Merengues savent qu’ils auront besoin de lui pour les échéances qui arrivent, à l’image de cette double confrontation de huitièmes de finale de Ligue des Champions contre Manchester City.

Absent contre Getafe lundi soir, tout comme il sera aussi indisponible vendredi contre le Celta, sa date de retour est encore floue. Certains pronostics optimistes l’annoncent déjà de la partie pour le match aller contre les Cityzens la semaine prochaine, pendant que d’autres pensent qu’il ne reviendra pas avant le match retour le 17 mars. Ce qui est certain en revanche, c’est que sa participation aux prochains matchs des Bleus, face au Brésil et à la Colombie en fin de mois, est clairement remise en question.

Mbappé a peur pour le Mondial

En attendant un possible conflit entre le Real Madrid et la FFF, la Cadena SER dévoile de nouveaux éléments sur cette situation. On apprend ainsi que le joueur est très inquiet. « Ce n’est pas une simple entorse. Son ligament croisé postérieur du genou gauche est à la limite, et Mbappé le sait », a ainsi indiqué le journaliste Antón Meana.

Le média rajoute que le numéro 10 du Real Madrid a vraiment peur de louper le Mondial. Il a pris conscience qu’il ne doit pas forcer, sous peine de rater ce grand rendez-vous en terres américaines. C’est lui qui veut décider de son retour à la compétition, et la radio rajoute qu’il devrait voyager avec les Bleus à la fin du mois, mais qu’il ne devrait a priori pas beaucoup jouer. Clairement, Mbappé va être très prudent ces prochaines semaines.