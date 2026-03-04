Gros désaccord entre le clan Mbappé et le Real Madrid

Hier, le Real Madrid a annoncé la grave blessure de Rodrygo, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur et une rupture du ménisque externe de la jambe droite. Un nouveau coup dur pour les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu, dont l’infirmerie est pleine à craquer. Kylian Mbappé y a pris place depuis quelques jours. Le Français souffre depuis plusieurs mois d’un problème au genou. Mais personne ne connaissait précisément la nature exacte de son mal. Lundi, la Casa Blanca a mis un terme à ce mystère et a enfin communiqué officiellement sur son état de santé.

Le calendrier de la discorde

« Après les examens réalisés sur notre joueur Kylian Mbappé par des médecins spécialistes français, sous la supervision des services médicaux du Real Madrid, le diagnostic d’entorse au genou gauche est confirmé, ainsi que la pertinence du traitement conservateur actuellement suivi. Évolution à suivre.» Comme à l’accoutumée, le club n’en a pas dit plus sur la durée de son absence. Un point qui crée de nouveaux désaccords entre les Madrilènes et le clan Mbappé. Un clan qui serait mécontent de sa gestion par le staff médical du Real Madrid. Il est d’ailleurs allé consulter en France, où il poursuit son travail dans la capitale.

Ce mercredi, la Cadena SER fait un nouveau point sur son cas et évoque le nouveau souci qui oppose le capitaine de l’équipe de France à son club. Ainsi, la radio espagnole révèle que les Merengues estiment qu’il faudra environ trois semaines afin que KM10 soit remis. Ils espèrent pouvoir compter sur lui lors du 1/8e de finale retour de Ligue des Champions face à Manchester City. De son côté, l’entourage de l’attaquant n’est pas de cet avis-là. Le clan Mbappé n’est pas d’accord avec le calendrier fixé par Madrid et estime que cette blessure est plus sérieuse et grave qu’il n’y paraît.

Mbappé ne prendra aucun risque

Il rappelle aussi qu’il reste moins de 100 jours avant la Coupe du Monde, à laquelle l’ancien joueur du PSG veut participer. Journaliste pour la SER, Anton Meana, qui a échangé avec la famille Mbappé, a indiqué : « le ligament croisé postérieur gauche du joueur est à bout. On parle d’entorse, puisque c’est ce qu’indique le rapport médical, mais la blessure est sérieuse. Il reste 100 jours avant la Coupe du monde, et Mbappé ne peut se permettre d’en perdre un seul. Ces 100 jours sont cruciaux pour sa guérison complète. Jouer un match serait risqué, et il ne veut prendre aucun risque.»

KM10 ne prendra aucun risque selon lui. « Si le Real Madrid perd 0-3 ici, il ne risquera pas sa jambe en essayant de revenir au match retour. Son entourage dit qu’il a besoin de récupérer correctement. Sa blessure est qualifiée d’entorse parce que c’est ce qu’indique le rapport médical, mais le temps de récupération et le fait que Mbappé soit un dur à cuire… Cela me fait douter.» Le feuilleton semble donc parti pour durer. Il reste à savoir qui aura raison entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, stoppé en plein élan.