L’OL monte au créneau pour le malheureux Moussa Niakhaté après son tir au but raté

Pour beaucoup, le choc entre l’Olympique Lyonnais et le Racing Club de Lens en Coupe de France avait tout d’une finale avant l’heure. Avec le Paris Saint-Germain ou encore l’Olympique de Marseille hors course, ce trophée était plus que jamais atteignable pour les deux écuries, même si Toulouse, Nice et Strasbourg auront leur mot à dire. Et ce sont les Nordistes, qui réalisent une belle année sous les ordres de Pierre Sage, qui vont poursuivre l’aventure. Hier soir, ils se sont qualifiés aux tirs au but après un match nul (2-2, 4 à 5 aux t.a.b) face à l’OL. Après 13 matches sans défaite toutes compétitions confondues et des ambitions grandissantes, les Lyonnais ont perdu gros en l’espace de quelques jours.

Tout a commencé le 22 février à Strasbourg. Les Rhodaniens ont été freinés en plein élan par les Alsaciens, qui se sont imposés sur le score de 3 à 1. On imaginait un accident de parcours. Sauf que l’OL s’est incliné dimanche 1er mars à l’Orange Vélodrome face à un OM, largement prenable et qui s’en est très bien sorti. N’en déplaise à Habib Beye. Cette défaite a permis aux Phocéens (4es, 43 points) de revenir à deux longueurs des Gones (3es, 45 points). Tout est plus que jamais relancé en championnat, d’autant que l’OM n’a que cette compétition à jouer. L’OL, de son côté, était encore en lice sur tous les tableaux. Mais hier soir, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont été éliminés aux tirs au but face à des Lensois au-dessus.

Niakhaté est très soutenu

Moussa Niakhaté a manqué sa tentative face à Robin Risser. Après la rencontre, tout son club a volé à son secours, à commencer par le Directeur Technique, Matthieu Louis-Jean. Il a eu des mots forts pour son joueur. «Moussa a fait un grand match aujourd’hui. Il fait une très grande saison. C’est un peu la loterie des pénalties. Parfois, on rate, c’est comme ça. Bien sûr que c’est embêtant. Encore une fois, Moussa fait un grand match et une grande saison. Je suis très fier de Moussa et de son niveau. Comme je vous l’ai dit, ça arrive à tous les joueurs de rater des pénaltys. Ça fait partie d’une séance de tirs au but.» Le capitaine, Corentin Tolisso, a aussi soutenu le roc lyonnais.

«Moussa a fait un match extraordinaire. Il a été incroyable. C’est lui qui a mené l’équipe. Tout partait de lui, il gagnait tous ses duels. Il nous a montré la voie. Donc si on a pu égaliser, c’est aussi grâce à Moussa. Il a raté, ce n’est pas grave. On ne va pas tout remettre en question sur un pénalty. Il a choisi et le gardien a fait un bel arrêt. Je retiens que les supporters ont scandé le nom de Moussa. Je pense que c’est bien.» Pierre Sage, qui a dirigé le Sénégalais à Lyon, l’a aussi soutenu. «Je suis très déçu pour Moussa Niakhaté en revanche. On est contents d’avoir gagné mais quand on voit le joueur que c’est, le garçon que c’est, j’ai une petite pensée pour lui. Quand on voit le garçon que c’est, je suis très triste pour lui.» Doté d’une forte personnalité, Niakhaté devrait vite rebondir.