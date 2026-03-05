Menu Rechercher
Christophe Dugarry fracasse trois joueurs de l’OM

L’OM a encore sombré hier soir en s’inclinant face à Toulouse en 1/4 de finale de Coupe de France (2-2, 3-4 tab), une année où l’espoir était permis avec l’élimination prématurée du Paris Saint-Germain. Cette désillusion est venue s’ajouter à la longue liste de promesses non tenues, seulement quatre jours après une victoire obtenue au caractère face à l’OL. Dans Rothen s’enflamme, Christophe Dugarry n’a pas épargné son ancien club et ses milieux titulaires de terrain Kondogbia, Vermeeren, Abdelli.

Rothen s'enflamme
🗣️ Duga' sur l'élimination de l'OM en Coupe de France : "'C'est pire que Bruges ! Je suis effondré de cette prestation. Un milieu Kondogbia-Vermeeren-Abdelli, tu t'attends à quoi ?" #RMCLive
«C’est encore pire que Bruges, je suis effondré de la prestation de l’OM, on va avoir des gentils copains qui vont nous expliquer que ce n’était pas si mal que ça, qu’on ne leur a pas marché dessus… ouais mais le résultat c’est toujours le même. La seule différence du match face à Lyon, c’est que t’as 2 bons joueurs au milieu. Quand je vois le milieu au début du match, je me dis mais comment l’OM peut jouer avec ce milieu là : Kondogbia, Vermeeren, Abdelli, tu t’attends à quoi ? »

