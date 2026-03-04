Nice : les débuts époustouflants du talent franco-algérien Kail Boudache

Même si elle n’est pas finie et qu’elle pourrait encore être sauvée par un titre en Coupe de France, la saison de Nice a quand même un sale goût amer jusqu’ici. Après avoir terminé à la quatrième place la saison dernière en Ligue 1, le club azuréen a connu une terrible dégringolade cette année. Cataclysmiques en Europa League, les Niçois ont terminé à la 33e place et leurs difficultés européennes se sont retranscrites à l’échelle nationale. Plus proche de la zone de relégation que des places européennes, Nice patine et a également connu une crise institutionnelle assez impressionnante ces derniers mois.

La suite après cette publicité

Entre les incompréhensions entre Franck Haise et sa direction ainsi que l’affrontement lunaire entre les supporters et quelques joueurs, qui a mené aux départs de Jérémie Boga et Terem Moffi, après une rencontre à Lorient en novembre, la saison niçoise est partie sur des bases compliquées. Et même si la situation est plus stable avec l’arrivée de Claude Puel et un calme retrouvé, la situation sportive ne s’est pas vraiment améliorée. Toujours inconstants, les Aiglons patinent et pointent à une 14e place gênante. Malgré cette réalité, quelques signes d’espoir persistent dans les Alpes-Maritimes. L’un d’eux s’appelle Kail Boudache. Depuis le début de l’année, l’attaquant de 19 ans commence à se faire un nom dans la rotation niçoise.

La suite après cette publicité

Boudache compte déjà deux buts en huit apparitions

Laissé avec la réserve sous Franck Haise, Boudache a tapé dans l’œil de Claude Puel qui l’a vite intégré au sein du groupe professionnel. Et après avoir fait ses débuts en Ligue Europa en ayant joué 16 minutes face à Go Ahead Eagles, le natif d’Alès a réalisé des entrées intéressantes en Ligue 1 et en Coupe d’Europe avant de marquer son premier but en Coupe de France face à Montpellier. Doté d’une grande qualité de percussion, l’ailier de la génération 2006 a rapidement fait parler de lui et a même été comparé à Lamine Yamal par certains internautes azuréens. Entrant privilégié par Puel suite à la blessure de Wahi, Boudache a inscrit son premier but en Ligue 1 le week-end dernier contre Lorient (3-3).

Dans une attaque niçoise moribonde depuis le début de saison, le numéro 32 des Aiglons est l’une des seules éclaircies du Gym cette saison et a tapé dans l’œil de Claude Puel, qui a réussi son pari en le lançant dans le grand bain. En conférence de presse, le technicien niçois s’est voulu dithyrambique sur les performances de son crack : «il apporte ses qualités, sa folie. C’est ce que j’attendais de lui. C’est un joueur qui va encore grandir, qui va apprendre à avoir des temps forts, des temps faibles. À la sortie de ses dribbles, il doit apprendre à voir les situations pour pouvoir enchaîner, frapper ou donner le bon ballon. Il a cette capacité de dribble, il faut qu’il la garde. Puis, petit à petit, on va l’élever pour qu’il soit plus efficace.» Boudache devra confirmer ses beaux débuts dans la lutte pour le maintien des Aiglons.